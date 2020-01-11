У Гончарука к "большой стройке" готовы. Обещают, что "будет ярко"

Начало стройки запланировано на 1 марта. Мининфраструктуры за следующий год хочет построить целых 4 тыс. км дорог по всей Украине

У премьера Алексея Гончарука напомимают, что "Большая стройка" по всей Украине уже не за горами.

Соответствующий пост у себя в Facebook разместил советник премьера Юрий Голик.

"В ожидании сезона и начала Большой стройки", – подписал пост Голик и прикрепил к нему фото нескольких десятков самосвалов с асфальтом.

По его словам, это лишь "немного" дорожно-строительной техники, обслуживающей один асфальтный завод.

"Заводов таких и таких компаний – несколько десятков. И будут еще. Все на старте. Будет ярко", – интригует Голик.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал начало "большой стройки" на 1 марта. По его словам, у Мининфраструктуры амбициозные планы – построить за следующий год 4 тыс. км дорог по всей Украине.

"Для этого на 40% увеличили дорожный фонд. Плюс, есть деньги от международных организаций", – говорил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году на дороги в Украине выделят рекордную сумму. Так, в Дорожный фонд на 2020 год планируют заложить 69,7 млрд грн.