У Гончарука к "большой стройке" готовы. Обещают, что "будет ярко"
2020-01-11 15:22:25
Начало стройки запланировано на 1 марта. Мининфраструктуры за следующий год хочет построить целых 4 тыс. км дорог по всей Украине
У премьера Алексея Гончарука напомимают, что "Большая стройка" по всей Украине уже не за горами.
Соответствующий пост у себя в Facebook разместил советник премьера Юрий Голик.
"В ожидании сезона и начала Большой стройки", – подписал пост Голик и прикрепил к нему фото нескольких десятков самосвалов с асфальтом.
По его словам, это лишь "немного" дорожно-строительной техники, обслуживающей один асфальтный завод.
"Заводов таких и таких компаний – несколько десятков. И будут еще. Все на старте. Будет ярко", – интригует Голик.
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал начало "большой стройки" на 1 марта. По его словам, у Мининфраструктуры амбициозные планы – построить за следующий год 4 тыс. км дорог по всей Украине.
"Для этого на 40% увеличили дорожный фонд. Плюс, есть деньги от международных организаций", – говорил президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году на дороги в Украине выделят рекордную сумму. Так, в Дорожный фонд на 2020 год планируют заложить 69,7 млрд грн.
- В Киеве на завершающий этап вышло тестирование новых приборов автофиксации нарушений скорости автомобилистами.
- Криклий также рассказал, что в Украине появятся три платные дороги. Также он поведал о разработке проектов концессионных дорог.