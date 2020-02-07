"Народная война" с коронавирусом, свиной грипп в Украине и открытие рынка земли. Неделя в Фокусе

Трамп оправдан, коронавирус наступает

Вспышка коронавируса продолжает набирать обороты. По состоянию на утро 7 февраля число заболевших превысило 31 тыс. человек в 28 странах (среди них есть даже один новорожденный). Зафиксировано более 600 летальных случаев, в том числе два за пределами материкового Китая – на Филиппинах и в Гонконге. Вылечились от вируса уже почти 1600 человек.

Президент Китая Си Цзиньпин объявил "народную войну" коронавирусу и уверяет, что страна сможет побороть вспышку без долгосрочных последствий для экономики. Одновременно китайские дипломаты утверждают, что реакция мира на вспышку была чрезмерной, и обвиняют США в разжигании паники.

В Ухани, эпицентре болезни, рекордными темпами построили две новые больницы, в провинцию направлены более 10 тыс. врачей. Но их все равно не хватает, и местные жители жалуются, что не могут вовремя получить медицинскую помощь.

Украинские власти тем временем уверяют, что опасности для Украины нет. В каждой области дежурят по две бригады инфекционистов, и пока ни одно из подозрений на коронавирус не подтвердилось. При этом 25 украинцев находятся на закрытом на карантин лайнере Diamond Princess в Японии. На судне уже заразился 61 человек.

Пока весь мир с тревогой наблюдает за вспышкой коронавируса, в США завершилась эпопея с импичментом Дональду Трампу. 5 февраля сенат большинством голосов оправдал президента по обеим статьям (злоупотребление властью и препятствование Конгрессу). При этом обвинения по первой статье все же поддержал один республиканец – Митт Ромни. Сам Трамп заявил, что "нас прогнали через ад" и подобное не должно больше повториться ни с одним президентом.

Теперь американские политики во всю сосредоточатся на подготовке к президентским выборам, которые состоятся в ноябре 2020 года. В ночь на 4 февраля в штате Айова состоялись первые кокусы (внутрипартийное голосование). Если у республиканцев Трамп одержал уверенную победу, то у демократов подсчет голосов занял несколько дней. В итоге 38-летний Пит Бутеджедж с минимальным отрывом обогнал 78-летнего Берни Сандерса. Экс-вице-президент США Джо Байден занял только четвертое место. Фокус рассказывал, что известно об основных кандидатах в президенты от демократов.

300 спартанцев в Раде, земельная эпопея и обыски на телеканале «1+1»

Новую сессию депутаты Верховной Рады начали ударно. Парламентарии предварительно одобрили изменения в Конституцию, предусматривающие уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 человек.

"За" проголосовали 236 народных избранников – в большинстве от "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь". "Против" – фракция "Европейская солидарность". Воздержались "Батькивщина" и "Голос".

Сократить количество депутатов – одно из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского.

– В Украине всегда эффективно работали лишь 120–140 депутатов. Остальные были либо статистами, либо приходили за иммунитетом или решать бизнес-вопросы, – говорит Андрей Золотарев, директор аналитического центра "Третий сектор". – Поэтому численность не так важна, важно, чтобы депутат был депутатом – инициативным, работал над текстами законопроектов, а не голосовал лишь по отмашке. Тогда можно привести 450 обезьян и научить их жать на кнопки за банан.

Сразу же после реформирования парламента нардепы принялись за земельную реформу. Удастся ли преодолеть этот "барьер" народным избранникам, пока непонятно. Ведь одних только поправок к закону о рынке земли – порядка 4 тыс. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко оптимистично заявил, что на их рассмотрение у парламента уйдет порядка двух месяцев. Насколько хватит парламентариев – покажет время. Но уже в первые часы рассмотрения этого документа нардепы успели заблокировать трибуну, подраться в сессионном зале, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко даже сломала спикеру микрофон.

Тем временем на телеканале «1+1» сотрудники СБУ провели обыски. Кроме того, силовики также провели обыски в квартирах двух журналистов. Официальная причина – расследование дела о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. Но эксперты, опрошенные Фокусом, утверждают: все намного серьезнее. Журналисты телеканала могли просто случайно попасть под "каток репрессий". И вся шумиха вокруг «1+1» может быть связана с противостоянием между группой "Приват" и представителями власти. Но есть и другая версия произошедшего. Например, политолог Владимир Фесенко уверен, что обыски на телеканале «1+1» никак не связаны с группой "Приват". По мнению эксперта, силовики передали "привет" лично народному депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому.

Свиной грипп, «перепись» Дубилета и закон о тишине

Пока весь мир с тревогой следит за распространением китайского коронавируса, в Украине полным ходом набирает силу традиционная угроза – сезонная вспышка гриппа. Из-за превышения эпидемического порога в некоторых областях уже объявлена эпидемия. Фокус выяснил, какой именно штамм вируса атакует нашу страну и как от него уберечься.

Под Львовом четырех нелегалов-подростков нашли в холодильной камере грузовика, который перевозил яблоки из Македонии в Россию. Сотрудники Львовской таможни рассказали, что водитель рефрижератора прошел украинскую границу через пропускной пункт "Дьяково" в Закарпатье, затем он остановился на АЗС в Гамалеевке возле Львова. Водитель утверждает, что не знал о людях в грузовике, но решил открыть двери холодильной камеры, услышав странные звуки, доносившиеся оттуда. Юноши в возрасте 16–17 лет находились в полубессознательном состоянии.

Житель Донецка Александр Тимофеев два года провел в плену у боевиков, получив обвинение в шпионаже. В интервью Фокусу Александр не только рассказал об условиях содержания и пытках в подвалах и тюрьмах, но и поделился мыслями о том, возможно ли вернуть оккупированные территории и людей в Украину.

Попытка определить численность населения страны без дорогостоящей переписи оказалась одним из самых неоднозначных экспериментов новой власти. Итоги со скепсисом восприняли некоторые социологи, часть общества вообще заподозрила в фальсификации инициатора подсчета – министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета. В итоге ему даже пришлось созывать пресс-конференцию, на которой он решил шаг за шагом показать, какие расчеты проводились и как вышли на те цифры, которые опубликовали. «Кто-то может ставить под сомнение мои управленческие компетенции. Кто-то – математические или статистические. Но я не могу позволить, чтобы кто-то ставил под сомнение мои моральные качества (или членов нашей рабочей группы)», – заявил Дубилет. Впрочем, социологи уверены, что полученного результата в любом случае недостаточно, чтобы отказаться от традиционной централизованной переписи. Ведь благодаря ей получали данные по 20–30 показателям, позволявшим судить о структуре домохозяйств, культурных запросах и практических потребностях общества.

Министерство обороны Украины разослало в областные государственные администрации письма с рекомендациями относительно призывных кампаний в 2020 году. Министр обороны Андрей Загороднюк пообещал, что призывать 18- и 19-летних юношей будут только по их согласию, ведь по закону они могут получить отсрочку.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3006 "О внесении изменений в статью 40 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" (относительно запрета акустического насилия)", говорится на сайте парламента. Предлагается запретить транслировать в салоне автобуса музыку, фильмы и любые звуки, кроме информации о поездке. Также предлагается запретить таксистам включать музыку без разрешения пассажиров.

Пластиковое топливо и "потрясающее" обещание Илона Маска

Поклонники гороскопов верят, что год рождения влияет на личность и характер человека. Ученые придерживаются более прозаичной, но и более полезной теории. Они полагают, что от года рождения зависит то, как иммунитет человека реагирует на грипп. Связь такая: если в раннем возрасте человек переболел определенным подтипом гриппа, циркулировавшим в то время, то это повлияет на дальнейшую работу его иммунной системы. Теперь канадские ученые нашли подтверждение этой теории.

Они изучили данные по редкому эпидемиологическому сезону, когда было распространено два типа гриппа, и обнаружили взаимосвязь между возрастом пациентов и тем, к какой разновидности заболевания они проявляли уязвимость.

А пока в Канаде борются с гриппом, в Шотландии ищут новые способы избавления планеты от пластикового загрязнения. Инженеры местной компании Skyrora хотят отправлять лишний пластик в космос. В некотором смысле. Они создали двигатель, который работает на топливе, получаемом из пластиковых отходов. Новинка уже прошла испытания, и в Skyrora уверяют, что они были успешными. По замыслу шотландской компании, уже через два года экологичный двигатель сможет вывести на орбиту ракету Skyrora XL.

Испытания двигателя Skyrora, работающего на топливе из пластиковых отходов

А тем временем Илон Маск поделился новостями о компании Neuralink, которая занимается разработкой интерфейса мозг – компьютер. Презентация компании состоялась летом минувшего года, и с тех пор о ее работе ничего не было слышно. Теперь Маск поделился в Twitter информацией о том, что Neuralink трудится над новой версией устройства, позволяющего управлять компьютерами силой мысли. И обновление, по его словам, будет "потрясающее". Уже в этом году компания планирует опробовать свою разработку на людях (ранее тесты проводились только на животных), но все же до серийного производства еще далеко. Маск полагает, что устройство может помочь людям, у которых поражены различные участки мозга, а в перспективе – обеспечить слияние человеческого и искусственного интеллектов.