Стартовал нацотбор на Евровидение-2020: видеотрансляция

Сегодня стартовал первый полуфинал нацотбора на Евровидение-2020. Прямую трансляцию ведет UA:Перший.

Сегодня на сцене выступят восемь участников:

1. Группа [O] ​​– "Там, куди я йду";

2. JERRY HEIL – песня Vegan;

3. Katya Chilly – песня "Піч";

4. KRUTЬ – песня «99»;

5. GO-A – «Соловей»;

6. CLOUDLESS – Drown Me Down;

7. GIO – песня Feeling so lost;

8. Assol – песня Save It.

До финала же дойдут только трое из них.

В жюри вошли артист Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор "Хит Fm" Виталий Дроздов. Ведущим будет Сергей Притула.

Полуфиналы национального отбора на песенный конкурс состоятся 8 и 15 февраля. На 22 февраля запланирован финал.

Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Как ранее сообщал Фокус:

На конкурсе "Евровидение-2019" победил участник из Нидерландов Duncan Laurence.

Песенный конкурс "Евровидение-2019", который проходил в мае в Тель-Авиве, посмотрели 182 миллиона зрителей из разных стран.

Мэр Амстердама (Нидерланды) Фемке Халсема заявила, что город в следующем году не сможет принять песенный конкурс "Евровидение".