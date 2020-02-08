Стартовал нацотбор на Евровидение-2020: видеотрансляция
Сегодня стартовал первый полуфинал нацотбора на Евровидение-2020. Прямую трансляцию ведет UA:Перший.
Сегодня на сцене выступят восемь участников:
1. Группа [O] – "Там, куди я йду";
2. JERRY HEIL – песня Vegan;
3. Katya Chilly – песня "Піч";
4. KRUTЬ – песня «99»;
5. GO-A – «Соловей»;
6. CLOUDLESS – Drown Me Down;
7. GIO – песня Feeling so lost;
8. Assol – песня Save It.
До финала же дойдут только трое из них.
В жюри вошли артист Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор "Хит Fm" Виталий Дроздов. Ведущим будет Сергей Притула.
Полуфиналы национального отбора на песенный конкурс состоятся 8 и 15 февраля. На 22 февраля запланирован финал.
Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).
Как ранее сообщал Фокус:
- На конкурсе "Евровидение-2019" победил участник из Нидерландов Duncan Laurence.
- Песенный конкурс "Евровидение-2019", который проходил в мае в Тель-Авиве, посмотрели 182 миллиона зрителей из разных стран.
- Мэр Амстердама (Нидерланды) Фемке Халсема заявила, что город в следующем году не сможет принять песенный конкурс "Евровидение".
- В 2020 году песенный конкурс "Евровидение" проведут в Роттердаме в Нидерландах.