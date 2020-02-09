В Днепре горело общежитие: пострадали пять человек

В воскресенье, 9 февраля, в Днепре произошел пожар в общежитии, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, возгорание началось на одном из 9-ти этажей общежития семейного типа. Огонь удалось погасить на час.

"9 февраля в 16:23 в г. Днепр по адресу проспект Слобожанский, 106 в комнате на шестом этаже девятиэтажного общежития семейного типа возник пожар, в результате которого госпитализированы 5 человек. В 17:23 пожар был ликвидирован", – говорится в сообщении.

Также в ГСЧС отметили, что во время тушения из здания были эвакуированы 40 человек. В результате пожара были повреждены мебель и другие вещи на площади 12 м². К тушению привлекли 16 человек и 4 единицы техники.

Как ранее сообщал Фокус: