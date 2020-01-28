Зеленский присвоил звания Героя Украины преподавателю и спасателю, погибшим на пожаре в Одессе

Анна Бортюк и Сергей Шатохин погибли, спасая людей во время пожара в Одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим во время пожара при спасении людей в одесском колледже преподавателю высшей математики и информационных дисциплин Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анне Бортюк и командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Сергею Шатохину. Соответствующий указ главы государства от 25 января появился на официальном сайте президента.

Также в указе сказано, что президент посмертно присвоил погибшим орден "Золотая Звезда" за героизм и самопожертвование.

Преподавательнице Анне Бортюк было 43 года. Женщина погибла, когда в третий раз возвращалась за студентами в горящее здание одесского колледжа. Причина смерти - отравление продуктами горения. У Анны остались двое взрослых детей.

Спасателю Сергею Шатохину также было 43 года. Во время пожара Сергей поднимался по пожарной лестнице, но упал с высоты третьего этажа. От полученных тяжелых травм скончался в реанимации городской больницы №1 вечером 7 декабря. У него остались жена и трое детей.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.

9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.

11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

12 декабря принято решение о завершении поисковой операции в сгоревшем здании одесского колледжа.

14 декабря официально завершились работы по ликвидации последствий пожара в здании горевшего колледжа.