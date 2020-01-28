Зеленский присвоил звания Героя Украины преподавателю и спасателю, погибшим на пожаре в Одессе

2020-01-28 14:30:00

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Анна Бортюк и Сергей Шатохин погибли, спасая людей во время пожара в Одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим во время пожара при спасении людей в одесском колледже преподавателю высшей математики и информационных дисциплин Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анне Бортюк и командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Сергею Шатохину. Соответствующий указ главы государства от 25 января появился на официальном сайте президента.

Также в указе сказано, что президент посмертно присвоил погибшим орден "Золотая Звезда" за героизм и самопожертвование.

Преподавательнице Анне Бортюк было 43 года. Женщина погибла, когда в третий раз возвращалась за студентами в горящее здание одесского колледжа. Причина смерти - отравление продуктами горения. У Анны остались двое взрослых детей.

Спасателю Сергею Шатохину также было 43 года. Во время пожара Сергей поднимался по пожарной лестнице, но упал с высоты третьего этажа. От полученных тяжелых травм скончался в реанимации городской больницы №1 вечером 7 декабря. У него остались жена и трое детей.

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