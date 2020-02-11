Установлен заказчик поджога авто журналистки во Львове, к преступлению причастен полицейский

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой установили возможных заказчика и пособника поджога авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук зо января во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Заказчиком оказался 48-летний безработный житель Львова, ранее судимый и известный в криминальных кругах схемами контрабанды и разворовывания топлива с местной железной дороги.

По одной из версий следствия, к организации поджога он привлек 43-летнего старшего оперуполномоченного Франковского отделения полиции ГУ Нацполиции во Львовской области.

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По данным СБУ, предполагаемый организатор скрывается от следствия за рубежом.

"Полицейский подобрал исполнителя и передал деньги за выполненную "работу". Сейчас вероятный организатор скрывается от следствия за границей, ему заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск", – уточнили в СБУ.

Сейчас решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения для подозреваемых. Прокуратура будет просить для первого фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении другого злоумышленника, который сбежал, – подписано ходатайство о выдаче разрешения на задержание и доставку в суд для избрания аналогичной меры пресечения.

Предварительная правовая квалификация преступления – ч.2 ст. 347-1 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста.

Как ранее сообщал Фокус:

С января по сентябрь 2019 года в Генпрокуратуре Украины зарегистрировали 187 уголовных производств по факту совершения преступлений в отношении работников средств массовой информации, из которых 58 закрыли.