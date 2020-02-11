ГБР провела обыски на Подольской и Полесской таможнях
Следователи ГБР провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Сказано, что по предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним со заниженными таможенными платежами. Сумма нанесенного государству ущерба – свыше 1 млн гривен.
Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении властью и служебным положением, что привело к тяжелым последствиям (ч.2. ст.364 УК Украины).
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сотрудники СБУ и Национальной полиции в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили схему изготовления в промышленных масштабах и реализации контрафактного автомобильного топлива.
- В Николаеве сотрудники полиции задержали женщину, которая подделывала и продавала часы известных марок.