ГБР провела обыски на Подольской и Полесской таможнях

Следователи ГБР провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сказано, что по предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним со заниженными таможенными платежами. Сумма нанесенного государству ущерба – свыше 1 млн гривен.

Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении властью и служебным положением, что привело к тяжелым последствиям (ч.2. ст.364 УК Украины).

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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