"Трудный случай". В Израиле ответили на просьбу присвоить Шептицкому звание "Праведник народов мира"

Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман предложил присвоить митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому звание "Праведник народов мира". С такой просьбой он обратился к главе правления мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль) Авнеру Шалеву.

В своем ответе Авнер Шалев, как сообщает LB.ua, отмечает, что "специальная комиссия по присвоению звания Праведников, созданная в 1963 году, несколько раз рассматривала кандидатуру митрополита Андрея Шептицкого, и нашла, что этот случай является очень трудным".

В ответе говорится, что комиссия Яд Вашема не сомневается в том, что Митрополит спасал евреев во время Холокоста. Но он не был признан как праведник народов мира потому, что "он приветствовал немецких оккупантов в 1941 году, и поощрял украинцев вступать в их войска".

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В то же время глава УГКЦ Святослав Шевчук поблагодарил главного раввина за такую инициативу.

"Высказываю вам искреннюю благодарность за призыв к главе мемориального комплекса "Яд Вашем" Авнеру Шалеву возобновить рассмотрение кандидатуры Андрея Шептицкого на присвоение звания "Праведника народов мира", – пишет Шевчук Асману.

Также Шевчук отметил, что своим предложением Асман показал, что понимает роль Шептицкого в жизни украинского народа, ведь он был "гигантом настоящего гуманизма и одним из величайших украинцев XX века".

Кроме всего прочего, глава УГКЦ поблагодарил раввина за посаженное дерево в честь Шептицкого возле Центральной синагоги Киева.

Андрей Шептицкий (1865-1944) – духовный лидер УГКЦ, крупный меценат. Во время Второй мировой войны помог спасти жизнь более 150 евреев. Протестовал против политики Трейтьего Рейха в отношении евреев.

Праведник народа мира – почетное звание, присваиваемое Израильским институтом катастрофы и героизма. Признанные получают именную медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2015 году нобелевский лауреат по химии Рональд Хоффман говорил, что митрополит Андрей Шептицкий заслуживает звания "Праведника народов мира".