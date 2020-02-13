Укрпочта приостановила отправку посылок в Китай

Компания "Укрпочта" временно прекращает отправлять все виды посылок в Китай.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Отмечается, что данная ситуация возникла из-за существенного сокращения рейсов в Китай большинством авиакомпаний из-за вспышки коронавируса.

"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая в настоящее время нет. Однако, в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен. Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укрпочте добавили, что посылки из Китая в Украину могут прибывать со значительным опозданием.

Там пояснили, что из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января Укрпочта заявляла, что доставка посылок из Китая проходит в штатном режиме.