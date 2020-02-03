Укрпочта предупредила о задержках посылок из Китая
2020-02-03 13:54:00
Сбои в доставке почтовых отправлений могут возникнуть из-за отмены авиарейсов
Украинцев предупредили о возможных задержках посылок из Китая из-за сокращений и отмен рейсов в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.
В сообщении говорится, что из-за проблем с авиасообщений общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Также подчеркивается, что ВОЗ не ввела никаких запретов для перемещения товаров между странами из-за коронавируса.
"Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", – подчеркивают в Укрпочте.
Днем ранее в ВОЗ подтвердили, что коронавирус 2019-nCoV не может передаваться через письма или посылки из Китая.
"Люди, которые получают посылки из Китая, не рискуют заразиться 2019-nCoV. Коронавирусы не могут долго жить на объектах, таких как письма или пакеты, подчеркнули в ВОЗ", – написала ВОЗ в Twitter.
По состоянию на утро 3 февраля в Китае от вызванной новым коронавирусом пневмонии умер 361 человек. За сутки число жертв выросло на 57. Также первая смерть от коронавируса была зарегистрирована за пределами Китая – на Филиппинах.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- 31 января случаи заболевания вирусом впервые были подтверждены в Италии, Британии и России.
- После этого, Китай попросил у ЕС "срочной помощи". Просьба была адресована всем странам, входящим в состав ЕС.