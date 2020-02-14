Задержан иностранец по подозрению в убийстве пластического хирурга в Киеве, – Крищенко

В аэропорту Одессы задержан иностранец, который подозревается в убийстве киевского пластического хирурга Андрея Сотника, застреленного в центре столицы вечером 2 февраля.

Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, задержание произвели полицейские Киева совместно с пограничниками.

Крищенко уточнил, что задержанный после совершения преступления скрывался и пытался покинуть территорию Украины.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

Как ранее сообщал Фокус:

2 февраля в Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил Андрея Сотника, 1977 года рождения. Он был убит двумя выстрелами – в спину и в голову.