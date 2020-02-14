Задержан иностранец по подозрению в убийстве пластического хирурга в Киеве, – Крищенко
В аэропорту Одессы задержан иностранец, который подозревается в убийстве киевского пластического хирурга Андрея Сотника, застреленного в центре столицы вечером 2 февраля.
Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, задержание произвели полицейские Киева совместно с пограничниками.
Крищенко уточнил, что задержанный после совершения преступления скрывался и пытался покинуть территорию Украины.
В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.
Как ранее сообщал Фокус:
- 2 февраля в Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил Андрея Сотника, 1977 года рождения. Он был убит двумя выстрелами – в спину и в голову.
- Позже с сети появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент убийства пластического хирурга Андрея Сотника.