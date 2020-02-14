Тратили на несуществующие ремонты. Чиновников "Киевпастранса" подозревают в хищении 200 млн гривен

Прокуратура расследует присвоение государственных средств в особо крупных размерах чиновниками "Киевпастранса".

Об этом сообщают "Наші гроші".

Следователи считают, что в 2017-2018 годах компания заказала товары и услуги у четырех фиктивных фирм – "Мегастрой Альянс", "Строй-Экостандарт", "Делонс" и "Торговая Компания Техатон МАЗ".

В общем на эти фирмы перечислили 202 млн гривен.

"Мегастрой Альянс" получил от коммунальщиков 57,46 млн грн. В частности, за ремонт станций линий скоростного трамвая, автобусного парка №5 по ул. Туполева, 21.

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"Строй-Экостандарт" получил от "Киевпастранса" 16,60 млн грн. Фирма ремонтировала автобусные парки. В

2018 у фирмы "Делонс" заказывали ремонт и техническое обслуживание дорожной инфраструктуры станций Борщаговской линии скоростного трамвая и закрепленных за станциями территорий. Эта фирма получила 12,86 млн грн.

В 2017-2018 годах "Киевпастранс" заказал ООО "Торговая Компания Техатон МАЗ" детали и запчасти для автобусного парка и трамвая на общую сумму 115,20 млн грн.

В материалах уголовного дела также фигурирует компания "Геотан".

По данным "Наших грошей", "Торговую Компанию Техатон МАЗ" связывают с экс-директором "Киевпастранса" Сергеем Майзелем, который также возглавлял Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. С августа 2016 года во главе компании находится Дмитрий Левченко, который сменил Майзеля.

Как ранее сообщал Фокус: