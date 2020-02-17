Глава Минздрава выступит в Верховной Раде по ситуации с коронавирусом

Верховная Рада заслушает отчет премьер-министра Алексея Гончарука и доклад министра здравоохранения Зоряны Скалецкой о ситуации с коронавирусом в Украине в пятницу, 21 февраля.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

"Я бы предлагал следующий алгоритм работы: 20 минут выступление премьер-министра, вопросы-ответы. И я знаю, что коллеги будут обращаться с предложением заслушать министра здравоохранения с ситуацией, связанной с коронавирусом. Поэтому, если не будет возражений, то добавить еще полчаса времени, чтобы заслушать министра Скалецкую", – рассказал Разумков.

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