Глава Минздрава выступит в Верховной Раде по ситуации с коронавирусом
Верховная Рада заслушает отчет премьер-министра Алексея Гончарука и доклад министра здравоохранения Зоряны Скалецкой о ситуации с коронавирусом в Украине в пятницу, 21 февраля.
Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.
"Я бы предлагал следующий алгоритм работы: 20 минут выступление премьер-министра, вопросы-ответы. И я знаю, что коллеги будут обращаться с предложением заслушать министра здравоохранения с ситуацией, связанной с коронавирусом. Поэтому, если не будет возражений, то добавить еще полчаса времени, чтобы заслушать министра Скалецкую", – рассказал Разумков.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что точную дату эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия.
- Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Авиаперевозчик SkyUp уже выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.
- На 19 февраля планируется эвакуация украинцев из Уханя. Кроме того, на рейс возьмут 11 иностранцев.