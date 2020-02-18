Снять все маски с ФЛП, или почему бизнесу важно знать все о своих партнерах

Бизнес пребывает в постоянном состоянии быть начеку – в ожидании непредвиденных обстоятельств, нечестных намерений бизнес-партнера, недобросовестных поставщиков, подрядчиков и других всевозможных внешних угроз рынка. Подтверждением тому являются данные международной мониторинговой организации PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Так, только за прошлый год в США, Европе и странах постсоветского пространства (Украина, Россия, Беларусь) зафиксировано увеличение мошеннических действий при сотрудничестве бизнеса с другими субъектами предпринимательской деятельности, в том числе и с ФЛП. Исход от такого сотрудничества для компаний разнообразен – от значительных финансовых потерь до репутационных рисков, а вместе с тем и снижение их позиций на рынке. Предотвратить подобное можно только при помощи тщательных проверок контрагента перед заключением договора о сотрудничестве будь то с юрлицом или ФЛП. Все чаще и чаще встречается модель сотрудничества бизнеса с физическим лицом – предпринимателем. К слову, по данным системы CONTR AGENT, на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 4984292 ФЛП, из них "активных" насчитывается 2193396 человек. За 2019 год зарегистрировано 312000 новых организационно-правовых форм субъектов хозяйственной деятельности.

О том, какие риски несет взаимодействие с неблагонадежным партнером и как их избежать, – далее в статье.

Можно пойти традиционным способом собирая самостоятельно данные из государственных источников либо же сэкономить свое время и довериться коммерческой системе проверки и мониторинга бизнес-партнеров CONTR AGENT, которая за пару минут соберет всю необходимую информацию.

Система насчитывает базу досье на более чем 6,5 млн компаний и ФЛП Украины. Вся информация о контрагенте поступает из более чем 50 открытых источников и государственных реестров и обновляется в реальном времени.

Для сбора детального досье на ФЛП в системе CONTR AGENT требуются считанные минуты.

Для поиска достаточно ввести ФИО, код ИНН, КВЭД либо регион, в котором осуществляет свою деятельность предприниматель. Для других форм юридических лиц доступен поиск по названию компании, руководителям и бенефициарам.

Введя в поисковой строке эти данные, система сразу отражает досье потенциального партнера ФЛП, а именно:

• все данные из ЕГР;

• состояние налогового долга;

• наличие в черном списке АМКУ;

• наличие ФЛП в санкционных списках;

• данные из Реестра плательщиков единого налога;

• статус плательщика НДС;

• историю всех изменений, произошедших во время деятельности ФЛП;

• проверки, которые были проведены у данного ФЛП, и их результаты;

• связи конкретного ФЛП с другими участниками рынка с точностью до 100%.

Также для быстрого анализа потенциального партнера в системе доступны риск-факторы, которые, анализируя всю информацию о контрагенте, "говорят" о его надежности.

Традиционный способ поиска информации для проверки бизнес-партнера выглядит следующим образом: 4 шага "до" начала сотрудничества с предпринимателем

1. Проверьте всю подноготную ФЛП в Едином государственном реестре, а именно:

• состояние его деятельности (активен / приостановлен / в состоянии банкротства);

• срок существования;

• вид деятельности.

Крайне важно проверить, не происходит ли частая смена видов деятельности предпринимателя, как долго он работает на рынке, не находится ли он на этапе банкротства. Имея только эти данные, уже возможно проанализировать партнера на фиктивность.

2. Проверьте наличие налогового долга в Государственной налоговой службе и наличие открытых исполнительных производств.

Зачастую исполнительные производства в отношении ФЛП касаются взыскания денежных средств либо наложения ареста на имущество, и приостановления расходных операций по его счетам в банках чреваты финансовыми потерями для компании.

3. Удостоверьтесь, является ли ФЛП плательщиком единого налога, а также какую группу ФЛП предоставляет потенциальный партнер. В противном случае это сигнализирует о возможных рисках при сотрудничестве.

4. Уточните информацию о проверках, которые запланированы у данного предпринимателя.

Наличие тех или иных проверок свидетельствует о слабых сторонах предпринимателя.

Для безопасного ведения бизнеса важно предвидеть и минимизировать возможные риски при сотрудничестве с другими партнерами. Следовательно, один из ключевых шагов – быть информационно подкованным и знать всю необходимую информацию о потенциальном партнере.

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