"Все в панике, что наши территории захватят". Волонтер из Золотого о бое на Луганщине

Волонтер из Золотого Светлана Печеная рассказала, что обстрелы оккупантов вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный начались около шести утра.

Об этом сообщает НВ.

"Сейчас происходят сильные обстрелы территорий города Золотое, поселка Новодружковка. С той стороны начали стрелять где-то в полшестого утра. Так происходило где-то в течение часа, после чего наши начали отвечать", – сообщила Печеная.

По ее словам, обстрелы продолжаются, но уже не с такой интенсивностью, как это было утром.

"Все в панике, что это наступление, что наши территории будут захватывать. Выезжать из города никто не собирается. Куда выезжать?", – сообщила волонтер.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.