А в автобусах – тишина. После скандала с российским сериалом в маршрутках запретят аудио и видео

Ярына Чорногуз, девушка погибшего на Донбассе Николая Сорочука, и её подруга Настя Конфедерат, волонтёр и ветеран АТО, возвращались с похорон бойца на рейсовом автобусе Луцк — Киев. Водитель включил в салоне российский сериал. Девушки попросили прекратить трансляцию продукта оккупанта, но мужчина лишь отмахнулся от пассажирок. Разгоревшийся скандал вынудил Ярыну и Настю выйти из автобуса прямо на трассе.

История с волонтёрками и водителем-хамом не­ожиданно получила широкий резонанс. Через неделю после инцидента Владимир Вятрович, народный депутат и экс-глава Института национальной памяти, зарегистрировал в парламенте законопроект «Об акустическом насилии», запрещающий трансляцию в транспорте любой музыки и видео.

— Я много путешествую по европейским странам и нигде не сталкивалась с таким отношением к правам пассажира. Там в транспорте всегда тихо. Каждый может через наушники слушать музыку или смотреть то кино, которое захочет, но в салоне ничего не транслируется, — рассказывает Настя Конфедерат. Девушка полностью поддерживает законодательную инициативу Вятровича, тем более что стала одной из причин её появления. — Конечно, в нашем случае компания-перевозчик полностью встала на нашу сторону. Когда мы ещё ехали в автобусе и позвонили в кол-центр, они сразу связались с водителем, но он проигнорировал и их. После стало известно, что его уволили, — объясняет Настя. Она уверена, что если в государстве будет соответствующий закон, а также единые правила для всех перевозчиков и водителей, таких ситуаций больше не возникнет.

Маршрутки без шансона

В английском языке есть хорошее выражение: noise pollution — «шумовое загрязнение». В Украине это уже давно стало проблемой. Вместо фоновых нейтральных композиций в общественных местах и транспорте звучит всё что угодно — от низкопробной украинской эстрады до блатного шансона и российской попсы. Зачастую украинцы покорно терпят эти музыкальные эксперименты над собой. Тем более что отдельные попытки как-то повлиять на такие события чаще всего заканчиваются неудачей. Об этом прекрасно знают те, кто хоть раз просил водителя маршрутки выключить радио или хотя бы переключить на другую станцию. Даже водители такси не всегда готовы прислушаться к своему клиенту.

Украинское общество ещё очень далеко от западного городского этикета, который среди прочего включает и право человека на тишину, в том числе во время поездок на рейсовых автобусах. Если сама по себе у нас такая традиция не сложилась, значит, необходимо отрегулировать это на законодательном уровне, решил Владимир Вятрович и разработал соответствующий документ, вносящий изменения в действующий закон об автомобильном транспорте. Под документом, зарегистрированным в парламенте 4 февраля, подписалось 16 нардепов.

— Я уверен, что у такой инициативы хорошие перспективы и её поддержит парламентское большинство, — рассказывает Фокусу Вятрович. Показательно, что соавторами проекта закона выступили представители разных партий: «Европейской солидарности», «Голоса», «Батькивщины» и «Слуги народа».

О том, что запрет «акустического насилия» действительно необходим Украине, говорит и адвокат Вадим Володарский, специализирующийся на транспортных вопросах. По его мнению, такие изменения нужны не только в законе об автомобильном транспорте.

— Аналогичные нормы должны быть и в законах, регулирующих перевозки пассажиров другими видами транспорта, — подчёркивает эксперт. И дело не в содержании контента, уверен он, а в том, что люди просто могут хотеть побыть в тишине, отдохнуть или почитать.

В Кременчуге уже несколько лет борются с шансоном в маршрутках, но не побеждают

Несмотря на благоприятную в целом реакцию общественности на законодательную инициативу об отмене музыки в маршрутках, законопроект вызвал и критические замечания. Например, в документе есть пункт о том, что водитель не может транслировать музыку или другие звуковые сигналы «без согласия всех пассажиров». Пользователи соцсетей назвали это «окном для манипуляций». Условно, если водитель спрашивает разрешения у пассажиров и ему никто в ответ не возражает, он может включить музыку в маршрутке на свой вкус.

— Спорная формулировка, — соглашается Настя Конфедерат. — Особенно в условиях, когда под соусом демократии насильно подают выбор большинства. Надеюсь на более детальное уточнение.

Однако сам автор законопроекта считает, что в документе всё прописано однозначно и музыки в маршрутках не будет.

— По умолчанию в салоне не будет никакой музыки, — говорит парламентарий. — Но если пассажиры хотят что-то слушать и этого желают именно все, тогда пожалуйста.

Вятрович подчёркивает, что для реализации закона не нужен контролирующий орган. В том случае, если конкретный водитель нарушит норму, любой пассажир сможет позвонить перевозчику и сообщить об этом. Также можно напрямую обратиться в полицию, отмечает нардеп. К слову, в законопроекте нет положений о штрафах, их должны прописать в соответствующем кодексе. Как отмечает Вятрович, за нарушение законодательства компания-перевозчик может лишиться лицензии.

Wi-Fi для каждого

Вопрос о запрете трансляции музыки в общественном транспорте и до этого поднимался в разных регионах страны. Есть прецедент Львовщины, где ещё в 2012 году областной совет запретил крутить музыку в маршрутках на территории региона. В 2016-м на сайте Кропивницкого горсовета была зарегистрирована электронная петиция с аналогичным предложением, однако она не набрала необходимого количества голосов.

Впрочем, крупные украинские перевозчики не стали дожидаться отдельных законов и распоряжений. К примеру, в компании East West Eurolines говорят, что с осени прошлого года стали устанавливать в автобусах Wi-Fi. Таким образом, каждый пассажир может слушать музыку через наушники и собственный гаджет. На сегодня весь подвижной состав перевозчика оборудован модемами.

— Установка беспроводного интернета в одном автобусе обходится в 15 тыс. грн, обслуживание на территории Украины, Чехии, Германии и Польши — это ещё 1 тыс. грн, — рассказывает Богдан Коваль, пресс-секретарь East West Eurolines. — В некоторых наших автобусах при подключении к сети Wi-Fi пассажиры также получают доступ к серверу с различным контентом.

Представитель компании уверен, что в случае принятия закона водители на длинных маршрутах не пострадают. В современных крупногабаритных автобусах водительское место отделено от салона, так что там может играть музыка, не мешая пассажирам, подчёркивает он.

Притом велика вероятность, что, даже если закон примут, его реализация будет в основном зависеть от ответственности самого перевозчика.

— Если это большая компания, беспокоящаяся о своей репутации, конечно, она будет соблюдать закон. Но если это мелкий перевозчик, у которого один-два автобуса и где водитель — царь и бог, то всё сложнее, — соглашается Богдан Коваль.

Адвокат Вадим Володарский уверен, что реализация закона и наличие музыки в маршрутках зависит от активности украинцев.

— Думаю, что перевозчиков к ответственности станут привлекать по жалобам пассажиров, — отметил эксперт.

Именно этот аспект представляет собой слабую сторону законопроекта. Зачастую люди не готовы к выяснению отношений с перевозчиком с привлечением полиции. Потому, если сама компания не будет жёстко контролировать поведение водителей, особенно на городском транспорте, где поток людей колоссальный, подобные нормы просто не сработают.