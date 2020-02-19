Получит полное соцобеспечение. Осужденный в Крыму журналист Семена уже в Киеве

Крымский политзаключенный, журналист Николай Семена прибыл в Киев.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По распоряжению президента Владимира Зеленского получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе Научно-практического центра профилактической и клинической медицины Государственного управления делами.

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"Кроме того, после прохождения курса лечения и реабилитации он получит социальное обеспечение от государства в полном объеме", – сообщила она.

Как ранее писал Фокус:

22 сентября 2017 года так называемый "железнодорожный суд Симферополя" осудил крымского журналиста Семену к 2,5 годам лишения свободы условно. Российские власти обвиняли его в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семене приговор.