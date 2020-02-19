Кабмин выплатит 1,4 млн гривен ветеранам и жертвам нацистских преследований
Кабинет министров Украины выделил 1 млрд 354 млн грн на осуществление денежной помощи более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований.
Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства", – сообщил премьер.
По его словам, каждый получит от 570 грн до 4120 грн. Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году.
Кроме того премьер напомнил, что на прошлой неделе на заседании правительства было принято решение, которое позволит добровольцам, которые принимали непосредственное участие в АТО, получить статус участника боевых действий.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что задолженность по выплатам пенсий жителям оккупированной части Донбасса составляет около 33,6 миллиардов гривен.
- Пенсионный фонд Украины внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн.