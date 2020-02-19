Зеленский посетил больницу в Борисполе, где снова поспорил с "разбойником"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 февраля, посетил районную больницу в городе Борисполь, где ему пришлось снова пообщаться с секретарем местного городского совета Ярославом Годунком. В июле прошлого года глава государства выгнал его с заседания горсовета, назвав "разбойником".

Во время выступления Зеленского перед руководством больницы и журналистами Годунок обратился к нему с просьбой расследовать хищения средств бывшими чиновниками.

"Владимир Александрович, я понимаю, это дико будет от меня слышать, но прошу, послушайте меня, пожалуйста. Я "разбойник", но я не про себя сейчас говорю … Я понимаю, что вам тогда на меня наговорили, что я такой-сякой плохой. Но "разбойник" пришел просить вас, губернатора просить: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация. Чтобы мы могли построить корпус… Давайте разберемся", – обратился к президенту Годунок.

Зеленский ему ответил, что сначала нужно достроить корпуса больницы, а потом уже разбираться с коррупцией.

"Я хочу еще раз вам сказать. Вы уже известный здесь человек благодаря мне (все рассмеялись)… Но вы знаете, у нас такая история, мы и не были до этого в политике. Почему? Потому что времени на разговоры нет. Мы что-то делаем, а разбираться там – это к правоохранительным органам", – сказал президент.

После этого Годунок попросил Зеленского дать поручения касательно расследования коррупции, на что тот ответил: "Так я же не правоохранительный орган".

Общение Зеленского с Годунком смотрите на видео с 10:35.

Также во время визита в больницу на президента накричала жительница Донецка, назвав его предателем.

"Зеленский, ты предатель! Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ! Я жительница Донецка! Вам рассказать, что и на шахтах делается?", – возмущалась женщина.

Президент не отреагировал на эти слова, продолжив осмотр больницы.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время рабочего визита в Борисполь в июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский выгнал из помещения, где проводилось совещание, секретаря бориспольского городского совета Ярослава Годунка.