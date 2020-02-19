Кабмин назначил ответственных за культуру, спорт и кино в Украине

Кабинет министров Украины официально назначил четырех руководителей профильных институтов Министерства культуры, молодежи и спорта (МКМС).

Об этом сообщил глава МКМС Владимир Бородянский у себя в Telegram-канале.

Так, Сергей Левчук назначен председателем Государственного агентства спорта.

Марина Кудерчук – председателем Государственного агентства по вопросам кино.

Галина Григоренко – председателем Государственного агентства по вопросам искусств.

Ольга Россошанская – председателем Государственного агентства по вопросам художественного образования.

Левчук, Кудерчук, Григоренко и Россошанская прошли конкурсный отбор, по результатам которого были признаны победителями и рекомендованы к назначению руководителями этих госорганов.

Кудерчук ранее была заместителем председателя Запорожской ОГА, Григоренко – координатором Офиса по разработке гуманитарной политики, Россошанская – проректором Луганской академии искусств, а Левчук – президент Украинской федерации каратэ.

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