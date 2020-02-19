Кабмин назначил ответственных за культуру, спорт и кино в Украине
Кабинет министров Украины официально назначил четырех руководителей профильных институтов Министерства культуры, молодежи и спорта (МКМС).
Об этом сообщил глава МКМС Владимир Бородянский у себя в Telegram-канале.
Так, Сергей Левчук назначен председателем Государственного агентства спорта.
Марина Кудерчук – председателем Государственного агентства по вопросам кино.
Галина Григоренко – председателем Государственного агентства по вопросам искусств.
Ольга Россошанская – председателем Государственного агентства по вопросам художественного образования.
Левчук, Кудерчук, Григоренко и Россошанская прошли конкурсный отбор, по результатам которого были признаны победителями и рекомендованы к назначению руководителями этих госорганов.
Кудерчук ранее была заместителем председателя Запорожской ОГА, Григоренко – координатором Офиса по разработке гуманитарной политики, Россошанская – проректором Луганской академии искусств, а Левчук – президент Украинской федерации каратэ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский поставил премьер-министру Алексею Гончаруку задачу укрепить правительство путем проведения кадровых изменений.
- Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что создание отдельного Министерства спорта не будет эффективным.