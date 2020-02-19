Домашний телефон и проводное радио подорожают с 1 марта, – "Укртелеком"

1 марта прекратится действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января. Об этом сообщается на сайте "Укртелекома".

В результате плата вырастет на 18–24 грн (20–24%) в зависимости от типа тарифа, в частности:

"Домашний Безлимитный" будет стоить 123 грн в месяц (вместо 99 грн);

"Домашний Базовый" – 117 грн ( 94 грн);

"Простой" – 73,81 грн (67,1 грн).

Кроме этого "Укртелеком" с 1 марта повышает стоимость услуги проводного радиовещания с 35 до 45 грн в месяц.

Напомним, что 24 декабря "Укртелеком" сообщил, что с 1 января 2020 года повысит ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18–24 грн (20–24%). Но через три дня сказал, что реального повышения не будет, так как компания введет скидки.

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Повышение тарифов на домашние телефоны – рискованный шаг для "Укртелекома". Он и так стабильно и постоянно теряет пользователей этой услуги. В конце 1990-х у компании было около 9 млн абонентов фиксированной телефонии, а на начало 2019-го – 3,6 млн. Только за 2018 год потеряно 700 тысяч.

"Укртелеком" в 2018 году получил 6,4 млрд грн. доходов, что на 2,3% меньше показателя за 2017-й. Основной доход получен от услуг телефонии – 2,8 млрд грн, что на 6,6% меньше, чем годом ранее. В первом полугодии 2019-го по сравнению с предыдущим годом доходы от фиксированной телефонии уменьшились: в массовом сегменте – на 6,5%, в корпоративном – на 1,6%.

Как ранее сообщал Фокус: