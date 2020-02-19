19-летний украинец купил за 1 доллар права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

19-летний украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с известным писателем и киносценаристом Стивеном Кингом на экранизацию его рассказа. Об этом сообщает портал Yabl.

Отмечается, что Валентин Лавренюк получил права на экранизацию рассказа "Велотренажер" всего в 1 доллар.

Ранее Стивен Кинг создал программу Dollar Baby, в рамках которой разрешает экранизацию своих произведений школьникам и студентам-кинематографистам.

Произведение "Велотренажер" – рассказ о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет – тем чаще его преследуют странные иллюзии.

Лавренюк планирует снять короткометражный фильм до конца 2020 года, это будет его дебютный проект.

Начинающий кинодеятель решил продолжить дело своего отца, Сергея Лавренюка, генпродюсера компании Solar Media Entertainment.

Стоит также отметить, что в начале февраля российская школьница Диана Костырина тоже выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за 1 доллар, сообщал РИА Томск. 16-летняя школьница планирует снять короткометражку по мотивам рассказа "Женщина в комнате" и представить ее на международном фестивале Dollar Baby Russia осенью 2020 года в Краснодаре.

Как ранее писал Фокус:

Ранее компания по производству игрушек объявила, что "Король ужасов" и автор романов "Оно", "Кэрри" и "Кладбище домашних животных" будет отмечен сразу двумя фигурками Funko Pop.