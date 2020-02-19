Собачья работа Харрисона Форда. Стоит ли смотреть фильм "Зов предков"

20 февраля в украинский прокат выходит долгожданная лента, снятая по мотивам повести Джека Лондона. С момента последней экранизации произведения с Рутгером Хауэром в главной роли прошло 24 года, и, конечно, многие ожидают от новой картины о дружбе пса и человека грандиозных спецэффектов и ярких съемок

И по этой части зрители фильма "Зов предков" не будут разочарованы. В ленте представлены эффектные декорации и современные спецэффекты, наряду с актуальной нынче расовой толерантностью и немного странной анимацией (когда речь заходит о главном персонаже фильма - псе Баке, помеси шотландской овчарки и сембернара).

Пожалуй, на собаке стоит остановиться и поговорить о ней подробнее. Очевидно, создатели фильма вдохновились успехом анимационного персонажа в картине "Король лев" и не смогли удержаться от соблазна повторить этот успех. В итоге, герой романа Джека Лондона получился неестественным, с наигранной очеловеченной мимикой и чрезмерно динамичными, иногда не соответствующими физическим законам движениями тела. В результате анимационный пес сильно "подмочил" впечатление о фильме: слишком странно выглядела собака с мультяшными рекациями на внешние раздражители.

Но если говорить о недостатках картины, то на "неудачном псе" они начинаются и заканчиваются. В остальном лента впечатляет эффектными и очень естественными декорациями, динамичным сценарием, и героями, воспроизведенными очень близко к образу и подобию своих книжных прототипов.

Отдельного внимания заслуживает игра Харрисона Форда, которому досталась роль неудачливого старателя Джона Торнтона. В этой роли Форда воспринимаешь не иначе, как постаревшего Индиану Джонса, чьи вечные археологические изыскания логичным образом закончились где-то на севере Канады. Актер держится в кадре исключительно на вторых ролях, и не претендует "заполнить" собой все пространство фильма, в противовес Рутгеру Хауэру в экранизации 1996 года, который, вопреки авторскому замыслу, стал центром всего действа картины. Так что, в новой экранизации повести Джека Лондона главная роль отдана собаке и только собаке.

Картина, созданная по мотивам одной из ранних повестей Джека Лондона, затрагивает такие темы, как судьба человека, выживание в трудных условиях, взаимодействие сильных и слабых. А между строк читаются проверенные временем посылы, вложенные Джеком Лондоном в одну из своих ранних повестей. Судьба человека, выживание в трудных условиях, взаимодействие сильных и слабых, и конечно, истории "золотой лихорадки" и авантюристов, которые часто лишались жизни в погоне за несметными богатствами. Все это нашло отражение в новом фильме по мотивам "Зова предков".

Действие фильма разворачивается в Юконе (Канада). В те времена спрос на крупных собак для упряжек был особенно высок. В центре сюжета фигурирует пес Бак, привезенный из Калифорнии и попавший в реалии жизни собаки в ездовой упряжке. Баку предстоит пережить множество испытаний: потерю хозяев, жестокость других псов, суровые погодные условия канадского севера. В итоге, нелегкая судьба пса приводит его к одичалости и роли вожака стаи.

Стоит ли смотреть фильм "Зов предков" 2020?

Да, если:

- У вас есть дети. Они воспримут картину с восторгом

- Вы поклонник творчества Джека Лондона (атмосфера его произведений в новой экранизации повести передана очень достоверно)

Нет, если:

- Вам не импонируют фильмы о животных, расчитанные, в том числе, на детскую аудиторию

- Вы "переели" в детстве произведений Джека Лондона