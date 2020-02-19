Обострение на Донбассе: министр обороны заявил о потере военными наблюдательного пункта

В результате вчерашнего боя на Донбассе военные временно покинули один из наблюдательных пунктов.

Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк после заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности, пишет УНИАН.

По его словам, военные временно оставили наблюдательный пункт, но украинские позиции остались неизменными.

"Этот наблюдательный пункт был спереди, так сказать, впереди всех наших основных позиций. Сейчас начальник Генштаба находится на месте происшествия. Он приедет и расскажет. Это было вчера, те представители, которые говорили сегодня с комитетом, они непосредственного на месте не были, но сейчас там находятся наши представители. Мы услышим все детали этого события", – отметил он.

Загороднюк отметил, что причин для паники нет, а сама ситуация контролируется.

Министр обороны отметил, что украинская сторона по данным разведки знала о сосредоточении техники у линии соприкосновения, пишет Интерфакс-Украина.

"Разведка нам все докладывает. Мы знали о сосредоточении техники до того как это случилось и поэтому мы подготовились", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков "провокацией" и заявил, что она не изменит курс на достижение мира на Донбассе.