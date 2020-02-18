Горячая "Баня". Кому выгодно новое обострение на Донбассе

Боевая стычка в Золотом, которая случилась через два дня после того, как Зеленский озвучил новые предложения по Донбассу на Мюнхенской конференции и в годовщину начала атаки на Дебальцево, многим показалась не случайной. Фокус с экспертами попытался разобраться, к каким последствиям может привести неожиданное обострение и кто попытается извлечь из него выгоду.

Утренняя "Баня"

Утро 18 февраля началось с тревожных сообщений с линии фронта: около 5 утра боевики начали массированный обстрел позиций украинских войск возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Все это поблизости точки разведения в Золотом Луганской области. Враг применил артиллерию и попытался прорвать линию обороны украинских войск.

Вот как описал позже события начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак: "В районе 05:15 противник штурмовыми группами попытался атаковать три наблюдательных поста на промежутке от Новотошковского до Желобка. Силами двух механизированных бригад – 72-й и 93-й, нападение было отражено. Далее завязался бой на наблюдательном посту 72-й бригады, так называемой "Бани".

"На данный момент все наши позиции под контролем. Около 10:00 противник запросил режим тишины, чтобы забрать своих убитых и раненных. Мы потеряли одного бойца, трое ранены и еще двое контужены. Пострадавших доставили в больницы. По нашим данным, со стороны боевиков четверо убитых и шестеро раненных. Сейчас ситуация стабильная и контролируемая", – подытожил Хомчак.

По сообщениям СМИ, погибший украинец - гранатометчик 72 ОМБр Максим Хитайлов, 22 года. Всего боевики выпустили по украинским позициям более 200 мин и произвели 56 выстрелов из танка.

Утренняя атака боевиков

Начальник генштаба так же заявил, что вначале наши военные покинули пункт "Баня", чтобы не попасть под собственный артиллерийский огонь: "Мы дали команду войскам отойти из наблюдательных пунктов, чтобы можно было нанести удар. В результате все позиции находятся под контролем Украины". Однако, из этих слов нельзя точно утверждать, вернулись ли наши военные на занимаемые ранее рубежи.

Принуждение к диалогу с ОРДЛО

В Офисе президента Украины ситуация возле Золотого назвали провокацией, направленной против мирного процесса.

"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами", – заявил президент Владимир Зеленский.

Поддерживает эту позицию и военный эксперт Олег Жданов. В беседе с Фокусом он также высказал версию, что вызывая обострение российская сторона пытается вынудить укрианскую власть к прямому диалогу с ОРДЛО: "В данном случае военное столкновение выгодно исключительно России. Это может быть ответом Российской Федерации на предложение Зеленского по совместному патрулированию. Также сегодняшнее обострение может быть связано с желанием России посадить за стол переговоров украинскую власть и лидеров самопровозглашенных республик", - рассказал эксперт.

Политолог Руслан Бортник обращает внимание на то, что столкновение произошло и в годовщину революции и военной операции в Дебальцево. По его мнению, таким образом, Россия и сепаратисты напоминают Украине, что в их распоряжении по-прежнему имеется серьезная военная техника и ресурсы.

"Однако, я не исключаю, что сегодняшние столкновения могут быть локальными, каковых и до этого было много", - также сказал политолог Фокусу.

Бой за высоту

Мысль о том, что за военным столкновением нет глобального замысла, а состоялся просто бой за позиции Фокусу высказал бывший военный и волонтёр "Повернись живим" Андрей Рымарук: "Давайте не будем политизировать то, что произошло. Не нужно забывать, что обстрелы сегодня ночью и утром были не только на этом участке. Сейчас мы говорим о позиции "Баня". На пресс-конференции СНБО, начальник военного штаба говорил, что нам пришлось отойти от этой позиции, потому что наносился артиллерийский огонь в ответ. Нужно смотреть на предысторию: в январе 2020 года это была ничейная территория, которая находилась в серой зоне. Украинскими военными было принято решение выйти на стратегически важную высоту, чтобы подавлять огонь противника. И полтора месяца спустя враг решил захватить эту позицию, но споткнулся. Пока эту позицию никто не захватил, она остается ничейной. Эта точка важна только для одного отдельного подразделения, чтобы наблюдать за противником и всеми его действиями".

Населенные пункты, возле которых 18 февраля произошел конфликт

При этом эксперт не исключил, что боевое столкновение все равно могло быть заранее спланировано Российской Федерацией. Частично разделяет точку зрения о локальном конфликте и политолог Энрике Менендес: "То, что сегодня произошло и то, что, скорее всего, начали боевики "ЛНР", имело начало. Две недели назад как раз "ЛНР" обвиняло Украину в том, что ее военные начали несанкционированные военные действия в зоне разведения войск. И реально в этом разобраться, не будучи военным на линии фронта невозможно", - сказал он Фокусу.

В чем точно сходятся все опрошенные нами эксперты: случившееся не должно повлиять на попытки Зеленского начать процесс урегулирования. А трое из них высказались практически одинаково.

"Военное обострение не выгодно Зеленскому, потому что он понимает, что за него голосовали как за президента мира", - сказал Бортник.

"Очевидно, что, несмотря на обострение, президент Украины не откажется от мирной инициативы, так как потеряет электоральную поддержку", - считает Жданов.

"Если Зеленский притормозит мирный процесс, то он будет равен Петру Алексеевичу Порошенко, он не может этого не понимать", - утверждает Мендес.

Последним комментарием на данный момент стало заявление нового главы Офиса президента Андрея Ермака (которого сейчас считают главным переговорщиком с Москвой по Донбассу), в котором он попросил не разгонять «зраду». "Всем, кто "разгоняет зраду", я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии, – особый цинизм. Глубокое соболезнование семье погибшего. Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить", – заявил Ермак.