Более 200 мин и 56 выстрелов из танка. В штабе ООС рассказали подробности утренней атаки боевиков

Оккупанты стреляли из артиллерий и танков

В штабе Операции Объединенных сил рассказали об атаке утренней атаки боевиков 18 февраля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вооруженные формирования РФ обстреляли позиции защитников неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Орехово, Попасная и Хутор Вильный.

"Российские оккупанты применили артиллерийские системы, в том числе, ствольную артиллерию калибра 152 мм – шесть снарядов, калибра 122 мм – 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мин из минометов калибра 120-мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов", – сказали в штабе.

Рядом с Новотошковским боевики 56 раз обстреляли позиции ВСУ из танкового вооружения. В районе боевого столкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.