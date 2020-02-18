"Ответили из всего вооружения". Хомчак рассказал подробности боя возле Золотого

Начальник Генштаба сообщил, что сейчас ситуация в зоне проведения ООС стабильна и контролируема

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал о ситуации на Донбассе после сегодняшней эскалации. Об этом Хомчак сообщил во время брифинга СНБО.

По его словам, боевики около 05:00 утра открыли огонь из артиллерийских систем по украинским позициям, в том числе из калибра 152 мм.

"В районе 05:15 противник штрумовыми группами попытался атаковать три наблюдательных поста на промежутке от Новотошковского до Желобка. Силам двух механизированных бригад – 72-й и 93-й, нападение было отражено. Далее завязался бой на наблюдательном посту 72-й бригады, так называемой "Бани", – рассказал Хомчак.

Украинские военные были вынуждены отойти с поста, после чего его накрыли ответным огнем украинской артиллерии.

Хомчак подчеркнул, что украинская сторона дала адекватный ответ "из всего вооружения".

"На данный момент все наши позиции под контролем. Около 10:00 противник запросил режим тишины, чтобы забраться своих убитых и раненных. Мы потеряли одного бойца, трое ранены и еще двое контужены. Пострадавших доставили в больницы. По нашим данным, со стороны боевиков четверо убитых и шестеро раненных. Сейчас ситуация стабильная и контролируемая", – подытожил Хомчак.

Сейчас на месте боя работает СЦКК, представители которой должны забрать тело погибшего украинского бойца.

Он также отметил, что бои не велись возле участка разведения сил на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский на брифинге назвал сегодняший бой "провокацией" и отметил, что она не сорвет курс Украины на мир на Донбассе.

При этом начальник Генштаба Руслан Хомчак отвечая на вопрос журналиста заявил, что сегодня была не "провокация", а боевики целенаправленно хотели захватить наблюдательные посты в годовщину отступления ВСУ из Дебальцево и доказать таким образом свои "успехи".

Как ранее сообщал Фокус:

Штаб ООС заявил, что боевики с целью скрыть свое поражение обвинили ВСУ в нападении. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.