Зеленский назвал бои возле Золотого провокацией, Хомчак не согласен

Президент отметил, что ВСУ контролируют ситуацию и дали достойный ответ боевикам

Владимир Зеленский заявил, что "провокация" боевиков возле Золотого не изменит курс на достижение мира на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО.

По его словам, ВСУ дали достойный ответ боевикам и сейчас контролируют ситуацию.

"У нас сильная армия. Провокации бывают. Армия соответственно ответила. Ситуация полностью контролируется. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс. Поскольку только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Курс на то, что мы идем уверенно, приближаемся к завершению войны и миру", – заявил Зеленский.

При этом начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что сегодня была не "провокация", а боевики целенаправленно хотели захватить наблюдательные посты в годовщину отступления ВСУ из Дебальцево и доказать таким образом свои "успехи".

Хомчак также рассказал подробности боя.

Боевики около 05:00 утра открыли огонь из артиллерийских систем по украинским позициям, в том числе из калибра 152 мм. А потом штурмовые группы попытались атаковать три наблюдательных поста в зоне ответственности 72-й и 93-й механизированных бригад. Самый сильный бой завязался возле наблюдательного поста "Баня". Наши военные с него вынуждены были отойти, после чего по нему отработала украинская артиллерия.

В 10:00 бой закончился. Противник запросил режим тишины. Погиб один наш военный, еще трое ранены и двое контужены. Они доставлены в больницы. По данным разведки, погибли четверо боевиков и еще шестеро ранены. Сейчас на месте работает СЦКК, которые должны забрать с места боя тело погибшего украинского военного.

Хомчак подчеркнул, что бой велся вне участка разведения войск возле Золотого.

Как ранее сообщал Фокус:

Штаб ООС заявил, что боевики с целью скрыть свое поражение обвинили ВСУ в нападении. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.