Боевики решили скрыть поражение и обвинили ВСУ в нападении, — штаб ООС

Боевики заявляют о разрушениях гражданской инфраструктуры

Оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в сегодняшних боях на Донбассе. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Коммандование заявляет, что террористы решили скрыть свое поражение и выдали наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения.

Отмечается, что при попытке боевиков коварно прорвать позиции украинских военных, те получили достойный отпор. Противник запросил режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых.

"Все содержание вражеской заявления свидетельствует о растерянности и потерю контроля над ситуацией", – сказано в сообщении.

Командование ООС отметило, что украинские защитники никогда не применяют оружие первыми и всегда выполняют минские договоренности.

"Командование ООС еще раз официально заявляет: украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми", – говорят в ООС.

Боевики "ЛНР" заявляли, что огонь шел с территории, подконтрольной Украине, передают ресурсы террористов.

"Сегодня, 18 февраля 2020 года, в период с 06.00 до 09.00 зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня с направления подконтрольных вооруженным формированиям Украины населенных пунктов: Кряковка, Крымское, Новотошковское, Орехово по территории Луганской Народной Республики в направлении населенных пунктов: Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское с применением тяжелого вооружения (крупнокалиберной артиллерии и минометов)", – заявили боевики.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.