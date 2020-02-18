Боевики решили скрыть поражение и обвинили ВСУ в нападении, — штаб ООС
2020-02-18 12:59:35
Боевики заявляют о разрушениях гражданской инфраструктуры
Оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в сегодняшних боях на Донбассе. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Коммандование заявляет, что террористы решили скрыть свое поражение и выдали наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения.
Отмечается, что при попытке боевиков коварно прорвать позиции украинских военных, те получили достойный отпор. Противник запросил режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых.
"Все содержание вражеской заявления свидетельствует о растерянности и потерю контроля над ситуацией", – сказано в сообщении.
Командование ООС отметило, что украинские защитники никогда не применяют оружие первыми и всегда выполняют минские договоренности.
"Командование ООС еще раз официально заявляет: украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми", – говорят в ООС.
Боевики "ЛНР" заявляли, что огонь шел с территории, подконтрольной Украине, передают ресурсы террористов.
"Сегодня, 18 февраля 2020 года, в период с 06.00 до 09.00 зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня с направления подконтрольных вооруженным формированиям Украины населенных пунктов: Кряковка, Крымское, Новотошковское, Орехово по территории Луганской Народной Республики в направлении населенных пунктов: Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское с применением тяжелого вооружения (крупнокалиберной артиллерии и минометов)", – заявили боевики.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения.