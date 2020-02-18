Бой на линии разграничения закончился, есть погибший, – штаб ООС

Четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь

Бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на линии разграничения закончился.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", – сказано в сообщении.

Штаб ООС сообщает, что у врага один погибший, пять – тяжело раненых.

"Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", – добавили в штабе.

Сейчас ситуация в районе линии разграничения полностью контролируется, подразделения резерва из состава Объединенных сил находятся в готовности.

Напомним, сегодня утром штаб операции Объединенных сил (ООС) сообщил о том, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери.

Как ранее сообщал Фокус:

В течение прошлых суток, 17 февраля, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.