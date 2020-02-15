Президент считает, что людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром

Украинская власть стремится осенью 2020 года провести местные выборы на территории всей страны, включая временно оккупированные территории Донбасса и Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Наше желание сегодня – провести местные выборы по всей территории Украины, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных безопасных и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно для нас", – заявил он.

При этом президент напомнил, как российская сторона заявляет, что в 2019 году на временно неподконтрольных территориях Донбасса было выдано 125 тысяч российских паспортов.

"Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром, легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, очередные местные выборы в Украине должны пройти 25 октября 2020 года.

Стоит отметить, что помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече лидеров "нормандской четверки" будет достигнута договоренность о проведении местных выборов в октябре 2020 года по всей территории Украины, включая ОРДЛО.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

В этом году она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Она пройдет с 14 по 16 февраля 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности был обнародован план прекращения войны на Донбассе, разработанный международными неправительственными организациями вместе с Российским советом по международным делам. Однако позже, его убрали с сайта.

В МИД Украины заявили, что план примирения Украины и России был снят с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку не соответствует официальной позиции Украины.

15 февраля Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с американскими конгрессменами, которым заявил о заинтересованности в участии США в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

Зеленский сегодня заявил, что война на Донбассе является проблемой общеевропейского значения. Он отметил, что Украина, как никто другой, стремится прекратить эту войну.