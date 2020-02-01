У Зеленского хотят на следующей встрече "нормандской четверки" договориться о проведении выборов в ОРДЛО

Помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече лидеров "нормандской четверки" будет достигнута договоренность о проведении местных выборов в октябре 2020 года по всей территории Украины, включая ОРДЛО.

Об этом он сказал в интервью создателю YouTube-канала "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину.

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в "нормандском формате". Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО, – ред.) в конце октября", – сказал он.

Помощник Зеленского отметил, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.

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"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", – отметил он.

По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Киеву.

"Почему вы против? Если необходимы сегодня какие-то гарантии, еще что-то, давайте говорить. У меня есть опыт разных сложных переговоров", – пояснил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

О неприемлемости пересмотра Минских соглашений поочередно говорили и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и представитель РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов.

Песков, однако, уточнял, мол, внести изменения в "минск" можно только при совместной работе Киева с "экспертами" "ЛДНР".

Во Франции, в свою очередь, говорят, что Минские соглашения нуждаются в дополнительной интерпретации касательно этапности их реализации.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что модернизация Минских соглашений ради практического окончания войны на Донбассе вполне возможна.

Заместитель главы министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что МИД занимается проработкой возможных вариантов альтернативы минского формата.