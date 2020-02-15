Президент Украины призвал мир не забывать о войне на Донбассе

Война на Донбассе является проблемой общеевропейского значения. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Я хочу обратить внимание, что не совсем корректно говорить "война в Украине". Это – война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война, – шесть лет", – сказал он.

Зеленский отметил, что Украина, как никто другой, стремится прекратить эту войну.

"И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как зоне опасности вообще исчезнут с международных докладов. Но это должно произойти только тогда, когда на Донбассе воцарится прочный мир и Украина восстановит свою территориальную целостность в рамках международно-признанных границ", – сказал он.

Зеленский также признал, что в мире достаточно проблем и горячих конфликтов, но "ни один вопрос не может терять актуальность, пока он не будет окончательно решен".

"Меня и 65 миллионов украинцев на планете смущает тот факт, что годовом отчете Мюнхенской безопасности конференции лишь восемь упоминаний об Украине. И это, к сожалению, самый низкий показатель с начала войны и аннексии Крыма. В связи с этим у меня как президента Украины возникает справедливый, на мой взгляд, вопрос: а не рано все начали успокаиваться? Это, скажу откровенно, опасная тенденция", – сказал Зеленский.

С другой стороны президент заявил о некотором оптимизме в связи с тем, что "мировые эксперты замечают реальный прогресс в приближении мира".

"В первый день своего президентства – уже не помню, когда это было – я сказал откровенно: не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем", – заявил Зеленский.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

В этом году она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Она пройдет с 14 по 16 февраля 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности был обнародован план прекращения войны на Донбассе, разработанный международными неправительственными организациями вместе с Российским советом по международным делам. Однако позже, его убрали с сайта.

В МИД Украины заявили, что план примирения Украины и России был снят с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку не соответствует официальной позиции Украины.