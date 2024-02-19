"Время работает на Путина": Мюнхенская конференция запомнилась пессимизмом и паникой, — СМИ

По мнению Bloomberg, публичными символами неопределенности для стран-членов НАТО стали неспособность США предоставить Украине военную и финансовую помощь, захват россиянами Авдеевки и внезапная смерть Алексея Навального.

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Приостановка помощи США и возможное нападение России на страны НАТО определили пессимизм во всех выступлениях, прозвучавших на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, страны — члены НАТО теперь говорят о нападении России как об опасности, требующей срочного реагирования, поскольку они начинают сомневаться в том, что США сохранят свою традиционную роль по защите Европы в рамках альянса.

В пятницу, 16 февраля, президент США Джо Байден, по мнению Bloomberg, сделал все возможное, чтобы исключить слово "паника", описывая настроение в Европе. Он осудил Конгресс за их "двухнедельный отпуск" вместо того, чтобы утвердить помощь Украине.

"Это странно, и это лишь усиливает всю обеспокоенность и почти, я не говорю панику, но реальную обеспокоенность по поводу того, что США являются надежным союзником", — заявил американский президент.

Растущая тревога европейских союзников обусловлена также тем, что Россия воодушевилась ​​своими боевыми успехами. Этот пессимизм доминировал в дискуссиях на конференции, где лидеры и представители оборонных ведомств и министерств иностранных дел пытались подвести итоги крупнейших геополитических угроз в мире.

По словам одного из инсайдеров агентства, который пожелал остаться анонимным, в этом году в Мюнхене преобладали настроения неопределенности. Вместе с тем министр обороны Германии Борис Писториус выразился абсолютно конкретно, сказав, что хотя и невозможно предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО, но это может случиться через 5-8 лет.

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Публичным символом неопределенности в перспективе стали и неспособность США предоставить Украине военную и финансовую помощь, и захват российскими оккупантами Авдеевки, и известие о смерти основного оппонента Кремля Алексея Навального. Присутствовавшие высокопоставленные чиновники, по словам Bloomberg, выразили обеспокоенность сценариями ухудшения поддержки Украины и высказываниями представителей Республиканской партии США, которые, как и сенатор, сторонник Трампа Джей Ди Вэнс, считают, что США необходимо сфокусировать свою внешнюю политику на Азии.

"Проблема Европы состоит в том, что она сама по себе не обеспечивает достаточного сдерживания, потому что она не проявляет достаточной инициативы. Американское одеяло безопасности привело к атрофии европейской безопасности", — подчеркнул он на одной из панельных дискуссий в Мюнхене.

Вице-президент США Камала Харрис, выступая в день открытия конференции в Мюнхене, осудила взгляды Трампа, однако ни разу не упомянула его имени.

"Некоторые люди в США хотят поддержать диктаторов, принять их репрессивную тактику и отказаться от обязательств перед нашими союзниками в пользу односторонних действий", — подчеркнула она.

Однако способность американского вице-президента убеждать присутствующих была ограничена с самого начала, поскольку источником беспокойства союзников было влияние республиканских оппонентов именно американской администрации.

Реакция европейских членов НАТО

Вместе с тем европейские страны уверены, что американские конгрессмены понимают всю остроту и важность дальнейшей поддержки Украины.

"Мы надеемся, что конгрессмены США понимают серьезность предстоящего голосования. Мы справились, и теперь мяч на стороне США", — заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, напоминая о том, что страны ЕС нашли способ выделить Украине помощь в размере 50 миллиардов евро, или 53,9 миллиарда долларов.

Кроме того, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне напомнил, что Франция и Германия 16 февраля подписали долгосрочные соглашения о безопасности с Украиной — "беспрецедентные для обеих стран".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте , который является основным претендентом на пост следующего главы НАТО, упрекнул тех, кто жалуется на риторику Трампа.

"Хватит стонать, ныть и ворчать по поводу Трампа — мы не тратим больше средств на оборону и не наращиваем производство боеприпасов, потому что Трамп может вернуться. Мы должны это сделать, потому что мы этого хотим, потому что это в наших интересах", — сказал Рютте.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предположила, что только что пересекшие Атлантику официальные лица США, возможно, поняли всю остроту и важность проблемы помощи Украине.

"Ощущение было, что находясь здесь, они, возможно, лучше поймут, что поставлено на карту. Время работает на Путина", ​​— предупредила она, добавив, что после посещения встреч с сенаторами и представителями она с оптимизмом ожидает, что Конгресс может разблокировать средства.

Ее поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступавший на той же панели.

"Речь идет не только о принятии правильного решения, но и о принятии правильного решения на ранней стадии", — заметил генсек.

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Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между государствами. В частности, в документе зафиксирована позиция Германии относительно санкций против РФ, трибунала и "замороженных" активов.

В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон подписал соглашение о гарантиях безопасности для Украины в рамках декларации G7. Также страна выделила 3 миллиарда евро на военные нужды ВСУ.