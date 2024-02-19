"Час працює на Путіна": Мюнхенська конференція запам'яталася песимізмом і панікою, — ЗМІ

На думку Bloomberg, публічними символами невизначеності для країн-членів НАТО стали нездатність США надати Україні військову та фінансову допомогу, захоплення росіянами Авдіївки та раптова смерть Олексія Навального.

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Призупинення допомоги США і можливий напад Росії на країни НАТО визначили песимізм у всіх виступах, що прозвучали на 60-й Мюнхенській конференції з безпеки. Про це пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, країни-члени НАТО тепер говорять про напад Росії як про небезпеку, що вимагає термінового реагування, оскільки вони починають сумніватися в тому, що США збережуть свою традиційну роль із захисту Європи в рамках альянсу.

У п'ятницю, 16 лютого, президент США Джо Байден, на думку Bloomberg, зробив усе можливе, щоб виключити слово "паніка", описуючи настрій в Європі. Він засудив Конгрес за їхню "двотижневу відпустку" замість того, щоб затвердити допомогу Україні.

"Це дивно, і це лише посилює всю стурбованість і майже, я не кажу паніку, але реальну стурбованість з приводу того, що США є надійним союзником", — заявив американський президент.

Зростаюча тривога європейських союзників зумовлена також тим, що Росія надихнулася своїми бойовими успіхами. Цей песимізм домінував у дискусіях на конференції, де лідери та представники оборонних відомств і міністерств закордонних справ намагалися підбити підсумки найбільших геополітичних загроз у світі.

За словами одного з інсайдерів агентства, який побажав залишитися анонімним, цьогоріч у Мюнхені переважали настрої невизначеності. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився абсолютно конкретно, сказавши, що хоча й неможливо передбачити, чи станеться напад на територію НАТО, але це може трапитися через 5-8 років.

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Публічним символом невизначеності в перспективі стали і нездатність США надати Україні військову та фінансову допомогу, і захоплення російськими окупантами Авдіївки, і звістка про смерть основного опонента Кремля Олексія Навального. Присутні високопосадовці, за словами Bloomberg, висловили занепокоєння сценаріями погіршення підтримки України та висловлюваннями представників Республіканської партії США, котрі, як і сенатор, прихильник Трампа Джей Ді Венс, вважають, що США необхідно сфокусувати свою зовнішню політику на Азії.

"Проблема Європи полягає в тому, що вона сама по собі не забезпечує достатнього стримування, тому що вона не проявляє достатньої ініціативи. Американська ковдра безпеки призвела до атрофії європейської безпеки", — наголосив він на одній із панельних дискусій у Мюнхені.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, виступаючи в день відкриття конференції в Мюнхені, засудила погляди Трампа, проте жодного разу не згадала його імені.

"Деякі люди в США хочуть підтримати диктаторів, прийняти їхню репресивну тактику і відмовитися від зобов'язань перед нашими союзниками на користь односторонніх дій", — підкреслила вона.

Однак здатність американської віцепрезидентки переконувати присутніх була обмежена від самого початку, оскільки джерелом занепокоєння союзників був вплив республіканських опонентів саме американської адміністрації.

Реакція європейських членів НАТО

Водночас європейські країни впевнені, що американські конгресмени розуміють усю гостроту і важливість подальшої підтримки України.

"Ми сподіваємося, що конгресмени США розуміють серйозність майбутнього голосування. Ми впоралися, і тепер м'яч на боці США", — заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш, нагадуючи про те, що країни ЄС знайшли спосіб виділити Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів євро, або 53,9 мільярда доларів.

Крім того, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне нагадав, що Франція і Німеччина 16 лютого підписали довгострокові угоди про безпеку з Україною — "безпрецедентні для обох країн".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який є основним претендентом на посаду наступного очільника НАТО, дорікнув тим, хто скаржиться на риторику Трампа.

"Досить стогнати, скиглити і бурчати з приводу Трампа — ми не витрачаємо більше коштів на оборону і не нарощуємо виробництво боєприпасів, тому що Трамп може повернутися. Ми повинні це зробити, тому що ми цього хочемо, тому що це в наших інтересах", — сказав Рютте.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас припустила, що офіційні особи США, які щойно перетнули Атлантику, можливо, зрозуміли всю гостроту і важливість проблеми допомоги Україні.

"Відчуття було, що перебуваючи тут, вони, можливо, краще зрозуміють, що поставлено на карту. Час працює на Путіна", — попередила вона, додавши, що після відвідування зустрічей із сенаторами та представниками вона з оптимізмом очікує, що Конгрес може розблокувати кошти.

Її підтримав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який виступав на тій самій панелі.

"Йдеться не тільки про ухвалення правильного рішення, а й про ухвалення правильного рішення на ранній стадії", — зауважив генсек.

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Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку між державами. Зокрема, у документі зафіксовано позицію Німеччини щодо санкцій проти РФ, трибуналу та "заморожених" активів.

Того ж дня президент Франції Емманюель Макрон підписав угоду про гарантії безпеки для України в рамках декларації G7. Також країна виділила 3 мільярди євро на військові потреби ЗСУ.