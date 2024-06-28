"Путин все-таки надеется": в ВСУ назвали приоритетное направление для РФ на украинском фронте

Перед россиянами стоит задача — максимально агрессивно атаковать, чтобы прорвать украинскую оборону, чтобы Путин мог стать субъектом переговоров на втором Глобальном саммите мира, считают в ВСУ.

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Российские войска не оставляют намерения оккупировать всю Донецкую область, а ситуация в районе Часового Яра осложнилась для Сил обороны. Об этом заявил в эфире телемарафона председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

По его словам, Донецкое направление остается приоритетным для ВС РФ. Сейчас сложилась напряженная ситуация в районе Часового Яра и продолжаются бои в сложных условиях в направлении Угледара и Покровска, поскольку россияне изо всех сил пытаются выйти на админграницы Донецкой области.

"Путин все-таки надеется, что российские войска смогут занять Донецкую область. Таким образом он сможет очертить хотя бы какую-то функциональность этой их "СВО" — а-ля достигнутой одной из целей. Это бы давало ему возможность делать паузы в войне или выходить на переговорные процессы", — сказал Иван Тимочко.

Он добавил, что для того, чтобы это сделать, перед россиянами стоит задача — максимально агрессивно атаковать, чтобы прорвать украинскую оборону, а Путин хочет стать субъектом переговоров на втором Глобальном саммите мира.

Напомним, что в РФ заявили, что отбили атаку "британского спецназа" под Часовым Яром, который прорывался штурмом на их позиции.

Ранее сообщалось, что противник на Донбассе пытается наращивать свои силы для будущих штурмов и наибольшая активность сейчас наблюдается у Очеретино и в целом на Покровском направлении. В то же время накануне Силы обороны смогли там ликвидировать и ранить более 200 военнослужащих ВС РФ.