"Путін все-таки сподівається": у ЗСУ назвали приорітетний напрямок для РФ на українському фронті

Перед росіянами стоїть завдання — максимально агресивно атакувати, щоб прорвати українську оборону, щоб Путін міг стати суб'єктом переговорів на другому Глобальному саміті миру, вважають в ЗСУ.

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Російські війська не полишають наміру окупувати всю Донецьку область, а ситуація в районі Часового Яру ускладнилася для Сил оборони. Про це заявив в ефірі телемарафону голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

За його словами, Донецький напрямок залишається пріоритетним для ЗС РФ. Зараз склалася напружена ситуаці я в районі Часового Яру та тривають бої в складних умовах в напрямку Вугледара та Покровська, оскільки росіяни з усіх сил намагаються вийти на адмінкордони Донеччини.

"Путін все-таки сподівається, що російські війська зможуть зайняти Донецьку область. Таким чином він зможе окреслити хоча б якусь функціональність цієї їхньої "СВО" — а-ля досягнутої однієї з цілей. Це б давало йому можливість робити паузи у війні чи виходити на переговорні процеси", — сказав Іван Тимочко.

Він додав, що для того, щоб це зробити, перед росіянами стоїть завдання — максимально агресивно атакувати, щоб прорвати українську оборону, а Путін хоче стати суб'єктом переговорів на другому Глобальному саміті миру.

Нагадаємо, що в РФ заявили, що відбили атаку "британського спецназу" під Часовим Яром, який проривався штурмом на їхні позиції.

Раніше повідомлляося, що противник на Донбасі намагається нарощувати свої сили для майбутніх штурмів і найбільша активність зараз спостерігається біля Очеретиного та загалом на Покровському напрямку. Водночас напередодні Сили оборони змогли там ліквідувати та поранити понад 200 військовослужбовців ЗС РФ.