Вернуть границы Украины на 1991 год: эксперт об итогах Мюнхенской конференции (видео)

За негативом и пессимистическими высказываниями в прессе забыли заметить важные для Украины моменты возвращения оккупированных территорий. На подобных конференциях не принимают решения, а обсуждают возможности каждой страны Европы, говорит аналитик Валерий Клочок.

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Основной задачей Мюнхенской конференции по безопасности была наработка инструментов с помощью которых Украина должна вернуть все свои территории, потому что если их потеряет, то это будет самый опасный прецедент в Европе после Второй мировой войны, когда с помощью агрессии перекраиваются границы. Кроме того, для Украины должны быть обеспечены гарантии, что Россия снова не нападет. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

При этом отмечалось, что границы Украины должны быть возвращены к ситуации на 1991 год. К тому же в качестве гарантий должно быть именно вступление Украины в НАТО после войны, на чем настаивал Кристоф Гойсген, бывший советник Ангелы Меркель и председатель Мюнхенской конференции.

"Гойсген подчеркивал, что на данном этапе надо предоставить Украине все возможное, чтобы она смогла достичь этих целей, — акцентирует Клочок, — К сожалению, такие требования не прозвучали в прессе, а Мюнхенская конференция только критиковалась".

Сегодня риторика Германии относительно отношений с РФ кардинально изменилась, отмечает эксперт. Германия является ведущим государством, которое из всех европейских мощнее всего помогает Украине — согласилась выделить более 15 млрд евро.

"Надо понимать, что на подобных конференциях не голосуют руками за то или иное решение, — отмечает Клочок, — На них определяют, кто, что и как может сделать для безопасности в Европе".

Например, на конференции обсуждалась возможность создания европейской армии вроде автономии НАТО, говорит аналитик. Поэтому к критике конференции и ее результатов в различных изданиях надо относиться со скепсисом и очень осторожно. И хотя в Мюнхене звучала и негативная риторика, но ее результаты более оптимистичны, чем пессимистические, отмечает Клочок.

Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между государствами. В частности, в документе зафиксирована позиция Германии относительно санкций против РФ, трибунала и "замороженных" активов.