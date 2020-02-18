Штаб заявил о распространении фейков о боях возле Золотого
2020-02-18 11:50:06
Коммандование просит распространять только проверенную информацию
По факту сегодняшнего наступления боевиков на Донбассе в СМИ распространяются фейки.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Сообщается, что в информационном пространстве распространяется большое количество "не полностью достоверных сообщений" о наступлении боевиков.
"Просим средства массовой информации пользоваться только проверенной и официальной информацией, поступающей от Командования операции Объединенных сил", – заявили в штабе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения.
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