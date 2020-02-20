МОЗ предупреждает: в Сети появился фейк о пяти зараженных коронавиросом в Украине

Информация о пяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Украине является фейком. Об этом говорится в сообщении на странице Центра общественного здоровья на странице в Facebook.

"Информация о 5 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что с почты Центра общественного здоровья рассылаются письма, в которых говорится о пяти подтвержденных случаях заболевания.

В МОЗ также сообщили, что ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки отправился в Харьков. От туда эвакуированных отвузут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего на борту находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".