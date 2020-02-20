Медицинский персонал, который работал в санатории в Новых Санжарах, вывезли с объекта

Перед размещением эвакуированных из Уханя украинцев и граждан из других стран в медицинском центре в Новых Санжарах с объекта вывезли весь персонал.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Наблюдать за прибывшими из Китая людьми во время прохождения карантина будут другие назначенные специалисты.

"Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого на 2-х недельной обсервации будут находиться 27 иностранцев. После этого они вернуться домой.

Все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица будут размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который приехал в Новые Санжары из-за протестов местных жителей, заявил, что эвакуированные из китайского Уханя украинцы и граждане других стран уже прошли 10 дней инкубационного периода, поэтому повода для волнений нет.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего, в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".