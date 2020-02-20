Самолет, на котором эвакуаировали украинцев из Уханя, прошел дезинфекцию, – SkyUp

Самолет авиакомпании SkyUp, на котором эвакуаировали украинцев и иностранцев из китайского Уханя, прошел процедуру дезинфекции.

"По состоянию на 14:24 пассажиры, экипаж и все, кто сопровождал граждан во время рейса из Уханя, направляются в место обсервации. Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрытым на отдельной стоянке аэропорта "Харьков"", – говорится в сообщении.

Позже на самолете поменяют фильтры системы кондиционирования.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки отправился в Харьков. От туда эвакуированных отвезут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.