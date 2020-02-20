"От добровольцев не было отбоя": Геращенко рассказал, как шла подготовка к эвакуации из Уханя

Эвакуированные из Китая граждане доставлены в медцентр Нацгвардии Украины в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом написал в Facebook замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Все наши эвакуированные из КНР граждане успешно доставлены в санаторий Национальной Гвардии в Новых Санжарах и размещаются в номерах", – написал он.

Кроме того, Антон Геращенко рассказал две истории, которые предшествовали эвакуации из Уханя.

В частности, когда директор авиакомпании SkyUp Александр Альба поручил подобрать добровольцев среди летчиков и бортпроводников для эвакуации украинцев из КНР, то "таких желающих было в 5 раз больше, чем нужно было, чтобы осуществить полет".

Геращенко также отметил, что среди врачей и полицейских, которые были нужны для сопровождения эвакуированных украинцев, тоже "от добровольцев не было отбоя".

"Несмотря на то, что каждый, кто полетел спасать украинцев в КНР, должен провести 14 суток на карантине, не было никого, кто бы отказался от этой почетной и ответственной миссии", – написал он.

По мнению Геращенко, абсолютное большинство граждан поддерживает действия по эвакуации и спасению жизни и здоровья украинцев.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных привезли в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".

Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Медцентр в Новых Санжарах полностью подготовлен к размещению эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, слышны выстрелы. Часть протестующих пыталась не пустить автобусы в город и бросали в них камни. Другая часть их пыталсь остановить. Полиция в ответ применила силу, есть задержанные и раненые.