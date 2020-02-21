"Мы вас не оставим". Зеленский позвонил украинке, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Насте Зинченко, которую не эвакуировали из Уханя вместе с другими гражданами Украины из-за отказа оставить собаку и пообещал найти способ вернуть ее домой.

Об этом Зинченко написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, Зеленский "подбодрил ее и пообещал помочь".

"Я знаю вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Я только что об этом узнал. Смотрите, мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способы. Недавно узнал об этой проблеме, о том, что они побоялись почему-то брать собаку на борт. Ну, можно понять, все немножко нервничают из-за ситуации. Но мы найдем способ и вас обязательно вернем", – сказал президент.

Напомним, Посольство Украины в Китае объяснило, почему украинка Анастасия Зинченко не смогла вылететь из Уханя в рамках эвакуации.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.