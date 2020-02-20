Будем стоять, пока не скажут правду. Протестующие в Новых Санжарах поделились своими планами

В город Новые Санжары Полтавской области, несмотря на протесты местных жителей, все же доставили эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев

Под конвоем полиции автобусы заехали на территорию медцентра Нацгвардии "Новые Санжары", где эвакуированные будут две недели находится на карантине. При этом правоохранители применили силу, чтобы оттеснить наиболее рьяных протестующих, которые защищали баррикаду, бросали камни и палки.

Но несогласные с таким решением властей жители города не собираются расходиться. Об этом рассказал Фокусу один из местных активистов Роман Бобенец.

"Нам по-прежнему не сказали всей информации. Мы не знаем заражены эти люди или нет. А самое главное, мы не понимаем, почему заселение в санаторий эвакуированных происходило именно в такой форме. Несколько тысяч нацгвардейцев приехали в мирный курортный городок с населением в восемь тысяч жителей. Разве это нормально?! Мы хотим знать правду, и пока нам ее не скажут, будем стоять", - рассказывает Фокусу активист Роман Бобенец.

Между тем многие протестующие стали расходиться на ночевку домой и собираются прийти на акцию протеста под стены санатория завтра утром.

"У нас нет координаторов, и люди вышли на протест не под чьим-то руководством. Поэтому не скажу вам точно, сколько людей осталось у санатория, а сколько ушли домой, так же и не скажу точное количество пострадавших от действий правоохранителей. Есть раненные, но пока не известно сколько их. Я лично двадцаток людей знаю с разбитыми носами и окровавленными лицами после прорыва нацгвардейцев и это далеко не все с травмами", - говорит Роман и добавляет, что действия полиции расцениваются местными жителями крайне негативно.

Местные жители испуганы и не понимают, что будет дальше. Въезды и выезды из поселка остаются перекрытыми, и по неофициальным данным в таком статусе он будет находиться еще 14 дней.