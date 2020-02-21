Коронавирус: Главврач Брянской больницы рассказала, кого поместили на карантин

В России в Брянскую городскую больницу №4 поступили 13 пассажиров поезда "Киев-Москва", в котором ехала гражданка Китая с повышенной температурой.

Об этом сказала главврач больницы Светлана Хандожко, пишет Интерфакс-Украина.

По ее словам, жителей Брянской области среди поступивших нет. Есть жители других регионов России, а также граждане Украины и Беларуси.

"Все они размещены в отдельно стоящем здании больницы. У них взяты анализы на все вирусные инфекции, а не только на коронавирус", – сказала Хандожко.

Главврач не уточнила, сколько может продлиться карантин.

"Мы ждем результатов анализов", – добавила она.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее с украинского поезда "Киев-Москва" в Брянской области госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус, у которой была высокая температура.