Священник из Новых Санжар: "Камни в автобусы бросали не местные"

«Ночь с 19 на 20 февраля выдалась неспокойной… В 22:00 до меня дошла информация о блокировании въезда в военный санаторий пгт Новые Санжары. Через 10 минут я был там… Призываю всех новосанжарцев не быть равнодушными! Призываю священство молиться за наш край. Боже, помоги!» – такой пост разместил на свой страничке в «Фейсбук» священник ПЦУ Дмитрий Педина.

Позже клирику пришлось удалить этот пост – из него сделали не просто антагониста, а самого что ни на есть зачинщика протеста. Возмущенные такой позицией священника граждане принялись писать на официальной страничке ПЦУ:

«Большая просьба отреагировать на действия вашего священника в Новых Санжарах, который подначивал людей блокировать госпиталь».

«Если это правда, что отец Педина устроил, то в Новые Санжары надо ехать самому митрополиту Епифанию, успокаивать людей и спасать ПЦУ, немедленно…»

В свою очередь клирик Дмитрий Педина от своих слов не отказывается, но уверяет: его речь расценили весьма превратно.

Из мухи – козла отпущения

«Раздули всю эту ситуацию те, кому выгодно меня представить именно в таком свете, – говорит Фокусу отец Дмитрий, – сделали из мухи слона, а меня – козлом отпущения. Но я не призывал к протестам и не был против эвакуированных из Китая».

Священник Дмитрий Педина

И снова уже знакомая история: накануне приезда украинцев из Уханя жители Новых Санжар даже и не подозревали, что к ним направляются эвакуированные сограждане. Но кто-то где-то краем уха услышал, что все-таки их военный санаторий станет зоной карантина, и принялись искать подтверждение слухам.

«При мне люди звонили кому-то из администрации и на громкой связи уточняли, правда ли, что к нам везут эвакуированных. На том конце провода четко ответили: это фейк, не верьте, к вам никого не везут, – рассказывает священник. – А через некоторое время в город принялись съезжаться нацгвардейцы. Я никому из своих прихожан заранее не говорил, что пойду на протест, не подстрекал и уж тем более не призывал к агрессии. Я написал пост в «Фейсбук» и не скрываю этого, но шел я туда, как и все – за ответами».

По словам священника, никто так и не ответил на вопросы, а от новосанжарцев они звучали весь день.

«Почему из нас сделали дураков? Почему не сказали заранее о приезде эвакуированных? Зачем скрывали? Мы не заслужили правды?! – продолжает Педина. – Мы задавали вопросы, но никто к нам не вышел и даже не попытался сгладить накаляющуюся обстановку».

Санаторий не для людей

Священник уверяет, он никогда не выступал против возвращения украинцев на родину и даже против того, чтобы они соседствовали во время карантина в Новых Санжарах. Но не в таких условиях.

«В этом санатории за пару дней до приезда людей включили отопление и горячую воду. Здание старое и кое-где даже рассыпается. Ну не в таких условиях должны проживать эвакуированные украинцы. В этот санаторий страшно животных поселить, не то что людей, но разве власти нас слышали?! Мне стыдно, что вернувшиеся домой украинцы теперь вынуждены спать на старых сломанных кроватях и в таких условиях», – говорит клирик, и добавляет, что прекрасным местом для пребывания в карантине стала бы киевская больница «Феофания».

Дмитрий Педина признается Фокусу, что сейчас проводит беседы со своими прихожанами и на этот раз все-таки призывает их быть милосерднее и не поддаваться агрессии.

«Завтра мы соберемся на молебен за здоровье эвакуированных украинцев. Мы не злые и не бессердечные люди, наоборот, переживаем за благополучие наших граждан и молимся за них», – говорит священник.

Удаленный пост Педины, где он призывал людей "не быть равнодушными"

Понаехали

Дмитрий Педина хоть и присутствовал на митинге, но в драках и потасовках замечен не был. Говорит, что покинул ряды протестующих днем, но уже тогда заметил, что среди активистов присутствуют явно не новосанжарцы.

«Я уверен на 99%, что «титушек» на митинге не было, а те, кто бросали камни в автобус и слишком сильно активничали, вступая в стычки с полицией, были не новосанжарцы. Это многие подтвердят. Тех, кого потом забирали в отделение полиции, – не местные, они из ближайших сел приехали. Сам я там не был в это время, но многие люди мне после рассказывали», – говорит священник.