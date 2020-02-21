"А ведь мы не такие". Что говорят жители Новых Санжар после ночного бунта

20 февраля теперь не только годовщина расстрелов на Майдане, но и «день украинского позора». Именно так охарактеризовали многие соотечественники происходящее в Новых Санжарах. Блокпосты, драки с полицией, горящие шины и град из камней по автобусу с людьми – все это сопровождало приезд эвакуированных украинцев из Уханя. А в сухом остатке теперь весь украинский народ в глазах зарубежных СМИ выглядит «злым и пьяным». Фокус выяснил, каким было утро для жителей Новых Санжар, пообщавшись с ними.

Люди успокоились

У ворот военного санатория, где разместили эвакуированных из Китая, после стычек с полицией остались ночевать немногие протестующие.

«Мы никуда не ушли. Да, нас было немного, но мы продолжали стоять. Хотели увидеть, как из окна санатория Зоряна Скалецкая рукой помашет. Но не увидели, – рассказывает Фокусу Олег, один из протестующих, – некоторых ночью скрутили и увезли в Полтавское отделение полиции, они просто громче остальных «ночевали». А в целом ночь спокойная была. Наутро люди успокоились, уже не протестуют».

Главу Минздрава новосанжарцы ждали неспроста. Скалецкая сообщила о намерении остаться в карантине вместе с эвакуированными из Китая.

«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в нашей стране», – написала министр на своей страничке в «Фейсбук».

Впрочем, позже появились сообщения, что Скалецкая покинула санаторий.

Санаторий не санаторий

Осталась ли в обсервации Зоряна Скалецкая – неясно, но следует ее заранее предупредить: на шелковые простыни и джакузи рассчитывать не стоит. Уже появились первые отзывы эвакуированных украинцев об их новых временных апартаментах. Старые кровати и мебель, душ, который бьет током, и разваливающиеся на глазах двери.

«Мы об этом и пытались предупредить, – говорит Фокусу Олеся Станиславовна, проживающая по соседству с санаторием, – у нас с канализацией в этом районе вечные проблемы. А если у новых постояльцев трубы протекут или сломается что? Ремонтировать кто будет – охраняющие их полицейские? Вызовут ведь слесаря, и что, его тоже на карантин поместят? Мы пытались донесли властям, что наш санаторий не приспособлен для таких карантинных мероприятий, он на одном честном слове держится».

Город-призрак

Утро 21 февраля для Новых Санжар началось уж слишком спокойно. В единственную школу поселка на уроки пришли далеко не все. В каждом классе не более пяти человек.

«Новые Санжары – маленький курортный городок с населением 8 тыс. человек. Но по факту здесь не более 4 тыс. жителей – многие выехали на заработки. А сегодня городок будто и вовсе вымер, – рассказывает Фокусу преподавательница новосанжарской школы. – В школе, где учится примерно 1000 детей, сегодня их в три раза меньше. Не ездят машины, люди не выходят на улицу. 14 дней карантина пройдут, эвакуированные покинут наш поселок, но для всей Украины мы останемся быдлом, неправильно встретившим своих соотечественников. Но на самом деле мы ведь добрые и честные, мы лишь хотим, чтобы с нами считались и говорили правду. А в итоге нас опозорили и унизили».

Сценарий не переписать

Активист Игорь (фамилию просил не называть) был одним из тех, кто стеной стоял у ворот санатория, и одним из первых, кого полиция наградила тумаками по голове, оттесняя протестующих. По его словам, такого позора можно было избежать.

«Этот санаторий находится около жилых домов, а не на отшибе поселка. Если бы эвакуированных поместили в детский лагерь «Антей», находящийся поодаль, в лесу, ни у кого бы ни возникло и мысли протестовать. Но даже не в этом главная проблема. Нам не сообщили о том, кого именно везут. Пригнали бэтээры, три тысячи полицейских и думали, что жители не станут паниковать от такой картины? Премьер-министр явился уже под вечер, после того как нас побили и унизили. Выступил, заверил, что все будет хорошо. Да только поздно. Надо было это делать раньше, возможно, тогда не было бы всего этого», – говорит Фокусу новосанжарец Игорь.

Алексей Гончарук объяснил неосведомлённость жителей Новых Санжар так:

«Из соображений безопасности мы ограничили информацию, потому что не хотели, чтобы возникали лишние провокации, чтобы этим мог воспользоваться кто-то в ущерб нашим гражданам. Мы знаем, что страна до сих пор находится фактически в состоянии войны, что и внутри, и, к сожалению, извне страны есть очень много сил, которые хотят навредить нашим гражданам и, возможно, использовать эту сложную операцию для того, чтобы создать какие-то провокации. Поэтому по вопросам соображений безопасности было принято такое решение», – сказал он во время брифинга.

Как развивались бы события, если бы власти подготовили Новые Санжары до приезда эвакуированных заблаговременно с разъяснительными беседами и по всем правилам карантинных мероприятий – мы уже не узнаем. Но одна из жительниц поселка уверена, что сценарий был бы таким же в любом случае.

«Мне стыдно. Я не поддерживаю протестующих и хочу заверить, что в нашем городке живут и адекватные люди. Мне безумно жаль, что все произошло именно так, но я уверена, что при любом раскладе – и с визитом премьер-министра, и даже самого президента ситуация была бы такой же – с камнями и горящими шинами. Вот такой у нас народ. И мне за него стыдно», – поделилась впечатлениями новосанжарка.