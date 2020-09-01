Экс-премьера Гончарука приняли на работу в американскую организацию

Экс-премьер будет работать в структуре Атлантического совета в качестве эксперта в политической и фискальной областях, а также в области структурных реформ.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук устроился на новую работу. Он стал сотрудником аналитического центра в структуре американского Атлантического совета – "Eurasia Center".

Об этом сообщается в Twitter организации.

"Центр Евразия" имеет честь объявить, что Алексей Гончарук присоединится к нам в качестве нового заслуженного сотрудника. Находясь на посту премьер-министра Украины в 2019-2020 годах, Алексей Гончарук возглавлял ориентированное на реформы правительство. Мы очень рады приветствовать его в команде", – говорится в сообщении.

На сайте организации отмечается, что Гончарук является экспертом в политической и фискальной областях, а также в области структурных реформ.

"Центр Евразия" входит в состав Атлантического совета - неправительственной организации США, которая специализируется на международных отношениях. Организация была основана в США в 1961 году.

Напомним, Алексей Гончарук был отправлен в отставку с поста премьер-министра на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта. Эту должность он занимал с 29 августа 2019 года.