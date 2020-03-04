"Порядочный, честный человек". Гончарук в прощальной речи расхвалил президента

Премьер-министр взял слово на внеочередном заседании Верховной Рады

В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады премьер-министр Алексей Гончарук подвел итоги работы своего правительства. Об этом сообщил премьер во время своего выступления в Раде.

"Как сказал президент, в этом правительстве не крали, у нас не было коррупции, и мы системно с ней боролись с первого и до последнего дня. Я хотел бы, чтобы не было лишних манипуляций, поэтому я хочу расставить точки над и", – заявил премьер.

Он привел в пример борьбу с коррупцией в "Центрэнерго", где было проведен аудит и принято решение по менеджементу компании. Премьер добавил, что "Центрэнерго" не единственная такая компания, таких десятки.

"Наше правительство сменило менеджемент в десятках компаний. На припортовом заводе, Артемсоли, Энергоатоме и так далее, этот список можно очень долго продолжать. Мы боролись с коррупцией во всех областях, которые вверены нам президентом, парламентом и украинским народом. Мы перекрыли множество теневых схем, поэтому за последние месяцы на нас вылились тонны грязи в СМИ. Но мы не отступили, и я хочу поблагодарить за это нашим министрам, которые много раз утверждали сложные решения", – рассказал Гончарук.

Также в своей прощальной речи премьер похвалил президента, назвав его "очень честным человеком".

"Я достаточно оптимистично настроен по поводу нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент. Он очень порядочный, честный человек, за время работы с ним я ни одного раза не получал ни одной незаконной команды. Не было даже намеков на какую-то нечестную игру, поэтому я не имею никаких сомнений, что курс сохранится. Я хочу это очень четко донести до всех", – заявил премьер.

Кроме этого, премьер пожаловался на недостаточное количество времени, которое было у его правительства, чтобы проявить свою эффективность.

"Шесть месяцев это очень короткий срок для оценки работы какого-либо правительства. Но я уверен, что украинцы уже ощущают нашу с вами работу, например, в своих платежках", – подытожил Гончарук в Раде.

Как ранее сообщал Фокус: