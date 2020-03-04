"Порядочный, честный человек". Гончарук в прощальной речи расхвалил президента
2020-03-04 16:54:00
Премьер-министр взял слово на внеочередном заседании Верховной Рады
В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады премьер-министр Алексей Гончарук подвел итоги работы своего правительства. Об этом сообщил премьер во время своего выступления в Раде.
"Как сказал президент, в этом правительстве не крали, у нас не было коррупции, и мы системно с ней боролись с первого и до последнего дня. Я хотел бы, чтобы не было лишних манипуляций, поэтому я хочу расставить точки над и", – заявил премьер.
Он привел в пример борьбу с коррупцией в "Центрэнерго", где было проведен аудит и принято решение по менеджементу компании. Премьер добавил, что "Центрэнерго" не единственная такая компания, таких десятки.
"Наше правительство сменило менеджемент в десятках компаний. На припортовом заводе, Артемсоли, Энергоатоме и так далее, этот список можно очень долго продолжать. Мы боролись с коррупцией во всех областях, которые вверены нам президентом, парламентом и украинским народом. Мы перекрыли множество теневых схем, поэтому за последние месяцы на нас вылились тонны грязи в СМИ. Но мы не отступили, и я хочу поблагодарить за это нашим министрам, которые много раз утверждали сложные решения", – рассказал Гончарук.
Также в своей прощальной речи премьер похвалил президента, назвав его "очень честным человеком".
"Я достаточно оптимистично настроен по поводу нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент. Он очень порядочный, честный человек, за время работы с ним я ни одного раза не получал ни одной незаконной команды. Не было даже намеков на какую-то нечестную игру, поэтому я не имею никаких сомнений, что курс сохранится. Я хочу это очень четко донести до всех", – заявил премьер.
Кроме этого, премьер пожаловался на недостаточное количество времени, которое было у его правительства, чтобы проявить свою эффективность.
"Шесть месяцев это очень короткий срок для оценки работы какого-либо правительства. Но я уверен, что украинцы уже ощущают нашу с вами работу, например, в своих платежках", – подытожил Гончарук в Раде.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
- Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
- Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".
- После этого, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука. Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосовал никто.